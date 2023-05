Kerstpiemels blijven na stemming in Ettelgem, maar er komt ook nieuwe kerstversiering

Na de nieuwe commotie rond de kerstversiering – zeg maar de kerstpiemels – in de Oudenburgse deelgemeente mochten de Ettelgemnaren de toekomst van de ornamenten bepalen. Het verdict: de kerstpiemels blijven.

Er waren vijf mogelijkheden waarvoor ze konden stemmen: de oorspronkelijk kerstornamenten van 2019, deze met ster uit 2021, de kerstversiering nog anders aangepast, een volledig nieuwe kerstversiering of totaal geen meer. De stad kreeg 257 antwoorden en daaruit blijkt nu dat de helft van de stemmers ging voor de eerste versie van de kerstversiering, deze uit 2019. Een derde koos voor nieuwe ornamenten. “We hebben hieruit besloten dat we voor de komende winter de combinatie van de originele kerstpiemels en nieuwe kerstversiering zullen maken. Zo komen we tegemoet aan wat 85 procent van de Ettelgemnaren willen”, besluit burgemeester Anthony Dumarey uit deze stemming.