Kerstparade trekt zondag sowieso door de centrumstraten van Blankenberge, mét mondmaskerplicht

Nog drie keer slapen en dan doet de Kerstman zijn intrede in ’t steedje. De organisatie verwacht een pak volk, maar alles werd in het werk gesteld om de Kerstparade veilig te laten verlopen. De parade gaat sowieso door, want in de Blankenbergse binnenstad geldt mondmaskerplicht.

De organisatie van het betoverende kerstspektakel dat zondag in Blankenberge te zien zal zijn, is in handen van het Roeselaarse evenementenbureau Twice. De allereerste kerstparade, toen eigenlijk nog de VTM-parade met bekende televisiegezichten op de praalwagens, trok in 2002 door de straten van Roeselare, Gent, Hasselt en Antwerpen. “In de jaren daarop hebben we onze vleugels uitgeslagen en streek de parade ook neer in Wallonië, Nederland en Frankrijk. Ondertussen dromen we van een editie in Parijs, maar de laatste twee jaar zijn we natuurlijk wat geplaagd geweest door corona”, zegt regisseur Stephan Vanden Berghe.

In 2005 zette de kerstparade voor het eerst voet aan wal in ’t steedje. “Het jaar erop keerden we terug, en ook in 2008 en 2010 zaten we in Blankenberge”, klinkt het. Dit wordt dus al de vijfde Blankenbergse editie van de kerstparade. “Onze missie? Een warme kerstsfeer brengen voor jong en oud. Lekker ingeduffeld naar de parade kijken met het hele gezin, opa en oma: dit zorgt voor familiale gezelligheid en samenhorigheid. Ongetwijfeld zullen veel mensen er weer een weekendje Blankenberge van maken, dus ook de horeca pikt hier een graantje van mee”, aldus Stephan Vanden Berghe.

Bekende kerstliedjes

Er zullen in totaal tien praalwagens te zien zijn. “Het wordt onze grootste parade dit jaar, logistiek gezien een hele uitdaging, want het parcours is niet van de gemakkelijkste. De Blankenbergse binnenstad is erg compact, met heel wat kleine straatjes”, aldus nog Stephan Vanden Berghe. Anderzijds ziet hij daarin ook juist een voordeel. “Doordat het met die grote praalwagens wat manoeuvreren wordt, zullen de toeschouwers al de tijd hebben om mooie foto’s te maken.”

Voor de figuranten mét mondmasker wordt het ‘smile with your eyes’

Alle tweehonderd figuranten zullen een mondmasker op hebben. “Hen drukken wij altijd op het hart: Smile, it’s Christmas! Dit jaar wordt dat smile with your eyes! Alleen voor de Kerstman maken we een uitzondering”, klinkt het. Achter de schermen werken er ook nog eens zeventig à tachtig mensen mee. “Van de technische omkadering tot kostumering en grime. De parade wordt tenslotte ook heel interactief. Twee koren zullen van op een praalwagens voor een medley van bekende kerstliedjes zorgen”, besluit de regisseur.

Vanaf 17 uur trekt de Kerstman met zijn slee, getrokken door rendieren door de centrumstraten. De parade vertrekt in de Jeanne van de Puttelaan en trekt zo via de Koning Albert I-laan richting het centrum, door de Kerkstraat, Molenstraat, Grote Markt, Peter Benoîtstraat, Vissersstraat, Casinostraat, Malecotstraat en Marie-Josélaan tot terug aan de Koning Albert I-laan.

Coronaveilig

Om alles coronaveilig te laten verlopen, geldt die dag tussen 16 en 19 uur een mondmaskerplicht vanaf 6 jaar in het stadscentrum en bezoekers vanaf 16 jaar moeten een Covid Safe Ticket kunnen voorleggen.