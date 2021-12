Kerstparade in Blankenberge brengt zo’n 8.000 toeschouwers op de been

Het Roeselaarse evenementenbureau Twice blikt terug op een mooie editie van de Kerstparade in Blankenberge. Het kerstspektakel trok er ondanks het mindere weer toch nog zo’n achtduizend toeschouwers.

“Dat is iets minder dan in een normaal jaar zonder corona, en het weer was inderdaad ook niet echt uitnodigend. Al is het tijdens de parade wel zo goed als droog gebleven”, zegt Filip Ysenbrandt van Twice. De reacties op de tien praalwagens – waaronder dansende beren, elfjes, een ouderwetse locomotief en de Kerstman met zijn rendieren – waren volgens de organisatie uitsluitend positief.

“We zijn opnieuw geslaagd in ons opzet om jong en oud te verwonderen. Maar de aanwezigen waren vooral ook blij dat er tijdens het kerstweekend toch nog íets te beleven viel aan zee. Dat is in deze tijden niet zo evident”, klinkt het.

Door de verstrengde coronamaatregelen hing ook de organisatie van de Kerstparade aan een zijden draadje. “Het is echt een dubbeltje op zijn kant geweest”, gaat Ysenbrandt voort. “Maar dan is het natuurlijk nóg zo fijn als het dan toch kan plaatsvinden. In Wallonië zegden twee steden in de laatste weken af, maar veel andere steden hebben dit jaar zelfs niet eens durven springen omdat er nog altijd zoveel onzekerheid was. Maar kijk, met wat goeie West-Vlaamse wil kon het in Blankenberge gelukkig wél. De samenwerking is daar ook uitstekend verlopen.”

De vorige Blankenbergse editie dateerde intussen alweer van 2010. “Altijd een uitdaging om de parade in zo’n compacte binnenstad te laten uitgaan, maar dat maakt het ook extra feeëriek. In het hart van de stad komt onze Kerstparade het best tot zijn recht”, klinkt het nog.