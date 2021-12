Kerstontbijt in Koksijde voor Keniaans project Kebene

Het Keniaanse project Kebene’s Children’s Home van Team Head Up Koksijde is een van de initiatieven van de Warmste Week. Deze erkende vereniging, een hechte groep familie en vrienden, ontstond acht jaar geleden en zet zich in voor een kleinschalig project in Kenia waarbij ze nauw betrokken zijn.

“Ons hart hebben we verloren aan een home in Kenia die wees- en straatkinderen opvangt, maar ook tienermoeders hoop geeft op een toekomst”, zegt Carine Montaine.

“Het is gestart als opvang voor enkele weesjes, maar intussen uitgegroeid tot een thuis voor een 100-tal kinderen. De kinderen worden volledig opgevoed in hun eigen cultuur en waarden. Er zijn geen Westerse invloeden, wat bij je eerste bezoek wel als hard wordt ervaren, maar uiteindelijk blijkt het hartverwarmend en de enige juiste manier te zijn. Sinds drie jaar kunnen ook zwangere tieners er terecht. Jonge meisjes die door prostitutie, of verkrachting ongewenst zwanger werden, en uitgesloten zijn door hun familie.”

Welgemeende knuffels

“Kebene zorgt dat hun zwangerschap goed wordt opgevolgd en dat de bevalling veilig verloopt. Samen met hun baby kunnen ze dan aan een toekomst werken. Ze krijgen een opleiding of mogen als ze dat verkiezen terug naar school. Bijna alle Head Up-leden hebben al hun steentje bijgedragen als vrijwilliger, sommigen al enkele keren. Eens je er bent geweest, laat het je niet meer los.”

“Als vrijwilliger help je de ukjes in de douche, bij het naar school brengen, huiswerk maken, spelletjes spelen, en geef je hen vooral veel liefde. Wat je ervoor terug krijgt is onbeschrijfelijk! Die glimlachjes, die blinkende oogjes, die welgemeende knuffels…”

(MVO)