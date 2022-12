Kerstmis voor iedereen in Oostkamp dankzij Lions Club

Al voor het twaalfde jaar op rij organiseert de Lions Club Oostkamp in samenwerking met het OCMW haar eindejaarsproject Xmass-4-all. Met dit project biedt de Lions Club de mogelijkheid om aan kansarme gezinnen een mooi kerstpakket met lekkers te bezorgen.

Elk jaar zijn er tijdens de feestdagen gezinnen die niet kunnen delen in de feestvreugde, omdat het financieel niet haalbaar is. Ouderen, vereenzaamde mensen, alleenstaande ouders met kinderen of zij die minder geluk hebben gehad.

Elf jaar geleden vond Lions Oostkamp hierop een antwoord: Xmas-4-all. Samen met de sociale dienst van de gemeente Oostkamp bezorgen ze tijdens de feestdagen aan heel wat kwetsbare families een mooie feestmand met kwaliteitsproducten.

“Ook dit jaar hebben we een oproep gedaan om met een bijdrage van 50 euro een andere Oostkamps gezin te steunen. Je geeft meer dan een volle feestmand: je geeft hen hoop en het gevoel dat ze niet vergeten worden. We zijn heel gelukkig met de massale respons die we dit jaar kregen en zo konden we 295 gezinnen uit Beernem, Oostkamp of Zedelgem een verrassingsmand bezorgen”, weet Wim Anseeuw te vertellen. De manden zullen woensdag 14 december gevuld en overhandigd worden aan het OCWM.

