Kerstmarkt Ten Brielen opnieuw een voltreffer: “Kerstman is een Capello”

Met meer dan 2.000 waren ze, de mensen die de kerstmarkt van Ten Brielen bezochten. Wat ooit begon als een gek initiatief om de relatie tussen de buren te versterken, groeide uit tot een van de populairste kerstmarkten van de streek. Voor de organisatoren is het ook dit jaar meer dan duidelijk: de kerstman is een Capello!

Capelle, de volkse naam voor het Komense gehucht Ten Brielen, staat in de grensgemeente synoniem voor sfeer en feest. In 2019 namen enkele inwoners de beslissing om hun gehucht in de verf te zetten, een beslissing die jaar na jaar is beginnen groeien. “Het was echt louter de bedoeling om de buren met elkaar kennis te laten maken”, lacht voorzitter van de werkgroep Baptiste Bourleau (39). “We organiseerden een aperitief en dat was in geen tijd volzet. Dan kwam het idee van een kerstmarkt, lieten we een eigen logo ontwerpen en zo is de bal aan het rollen gegaan. Ondertussen is de kerstmarkt een waar succesnummer geworden en maken we ieder jaar duidelijk dat de kerstman stiekem een Capello is.”

Nieuwe praalwagen

Waar editie 2022 in het water dreigde te vallen, ten gevolge van de ijskoude temperaturen, was editie 2023 dan weer een voltreffer van formaat. “Vorig jaar vroor het zo hard dat de helft van onze stoet werd afgelast. Die stoet, dat is een cruciaal onderdeel van de kerstmarkt. Met traditionele karren trekken verschillende groepen door het gehucht en dat wordt door de mensen meer dan ooit gesmaakt. Dit jaar was het dan wel koud, ook de zon was van de partij dus konden we op een volledige stoet rekenen. We konden zelfs een nieuwe praalwagen introduceren, waar niemand minder dan Super Mario de hoofdrol in nam.”

“Daarnaast konden we ook voor het eerst gebruik maken van het buurthuis en moesten we dus geen tent meer installeren. Op de terreinen naast het buurthuis hebben we dan weer een ambachtenmarkt opgetrokken. Lokale ondernemers konden zo hun producten aan de bezoekers aanbieden, vergezeld van wat muziek en een goed glas om te drinken natuurlijk.”

Editie 2023 kon afsluiten met meer dan 2.000 bezoekers en erg tevreden handelaars. Enkelen onder hen moesten tussendoor zelfs hun voorraden aanvullen omdat alles al werd uitverkocht.