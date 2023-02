Kerstmarkt Sint-Pieters levert mooi bedrag op voor Huize Fotini

Op 17 december organiseerden Sint-Pieters Connected, het Feestcomité Sint-Pieters en het Buurtwerk ’t Meulentje op het kerkplein van Sint-Paulus de jaarlijkse kerstmarkt. De opbrengst schonken ze nu aan Huize Fotini.

De kerstmarkt van 2022 werd een ijskoude editie want het was toen de koudste nacht. De warme dranken werden vlot verkocht en het volk kwam warm ingeduffeld naar de kerstmarkt om samen te zijn. De standen van de lokale verenigingen en de liveoptredens lokten veel volk.

In Buurthuis de Wissel werd nu de opbrengst van de kerstmarkt – 1.750 euro – geschonken aan Huize Fotini die actief is in Sint-Pieters en heel wat hulpbehoevenden helpt met voedselpakketten. Door de crisis is het aantal aanvragen gestegen terwijl het aanbod gedaald is. (SR)