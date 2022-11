Kerstmarkt rond Hallentoren op 10 en 11 december: “We hebben gevraagd aan de standen om creatief te zijn”

Op zaterdag 10 december en zondag 11 december vindt rond de Tieltse Hallentoren de traditionele kerstmarkt van de Tieltse middenstand plaats. Kerstmarktvoorzitter Claude Taelman belooft alvast de aanwezigheid van winterse gezelligheid.

In Tielt breekt stilaan de eindejaarsperiode aan. Zo vindt rond de Hallentoren en in een stuk van de Tramstraat opnieuw een traditionele kerstmarkt plaats. Bezoekers kunnen zich laten onderdompelen in de winterse gezelligheid op zaterdag 10 december van 14 tot 23 uur en op zondag 11 december van 14 tot 20 uur.

“Net zoals vorig jaar het geval zou zijn, mogen de verenigingen ook dit jaar weer alcohol schenken vanuit hun eigen kraampje. Op die manier krijgen ze de kans om hun kas te spijzen, want ik denk dat voor veel verenigingen dergelijke activiteiten een grote inkomstenbron zijn. Ik heb er altijd voor geijverd om de verenigingen toe te staan om dranken te verkopen, weliswaar geen dranken boven de 22 procent, anders krijgen we geen vergunning”, vertelt Claude Taelman, die zich steevast inzet voor de Tieltse middenstand.

Vorig jaar riep de Tieltse Middenstand en Ondernemingen een nieuwigheid in: een smeltend ijsblok. De deelnemers moesten raden op welk exact tijdstip het tinnen schaaltje dat in de ijsmassa was verwerkt, op de grond zou vallen. Ondanks het succes van de eerste editie, waarbij de opbrengst naar de Tieltse afdeling van het Rode Kruis vloeide, komt er geen herhaling.

Focus op gezelligheid

“We hebben besloten om de actie met het smeltend ijsblok niet opnieuw in te voeren”, aldus Taelman. “Vorig jaar was alles voorbereid voor de kerstmarkt, maar mocht deze in extremis niet doorgaan. We hadden inderdaad dan nog die sms-actie, maar dit jaar focussen we ons op de kerstmarkt zelf. We streven een winterse gezelligheid na, met stuk voor stuk sfeervolle kraampjes”, klinkt het.

De interesse om een kraampje te hebben op de kerstmarkt is alvast groot te noemen. “Tevens is de invulling van de kerstmarkt divers te noemen. Op dit moment zitten we aan 23 verschillende standjes en 26 tenten.”

De aanwezigheid van de eet- en drankkraampjes is niet weg te denken op een traditionele kerstmarkt, maar ook daar vroeg de organisatie om diversiteit. “Op elke kerstmarkt zijn er natuurlijk de standaard eet- en drankkraampjes waar hamburgers en dergelijke worden verkocht, maar we hebben ook aangedrongen om iets verder te gaan. Zo zullen er ook kraampjes zijn die bijvoorbeeld tatjespap of tartiflette verkopen. Naast eet- en drankgelegenheden zullen er ook kraampjes staan waar je bijvoorbeeld kledij en bloemen kan kopen. We hebben aan de deelnemende standen gevraagd om creatief te zijn met hetgeen ze aanbieden”, aldus Taelman.

Hoe creatiever de standen uit de hoek komen, des te meer kans ze maken om in de prijzen te vallen. “Net zoals dat vorig jaar de bedoeling was, is het ook dit jaar zo dat het mooist versierde kraampje tot 200 euro van het standgeld kan terugkrijgen. Dus creatief zijn is de boodschap”, aldus Claude Taelman. “Ook zal er een kermis zijn en wordt er ook straatanimatie voorzien in de Kortrijkstraat en op de Markt van Tielt. Bij ons zijn er kerstliedjes en andere nummers die live gezongen zullen worden op de Markt.”

Knipse Winterfeesten

Ook het Tieltse horecaleven neemt actief deel aan de kerstmarkt. “Café Barville zal er alvast staan met een stand. Andere cafés zoals De Keet, D’Hespe en Den Arend hebben ook een stand, maar dat is dan ten voordele van de voetbal- of wielerploeg.”

Net zoals in de zomer zal ook de winterperiode een Tieltse knip kennen. “Een week na onze kerstmarkt komt de knip er opnieuw, omdat dan de Knipse Winterfeesten op de agenda staan. Graag had ik dat samen zien vallen, maar dat was organisatorisch niet mogelijk omdat anders de volledige Bruggestraat diende afgesloten te worden voor het verkeer”, aldus Claude Taelman.

Eindejaarsactie

Ook dit jaar organiseert het Eindejaarscomité de Tieltse eindejaarsactie. “Deze zal lopen van 3 tot 31 december. We kiezen voor hetzelfde concept als vorig jaar met de krasloten, maar sleutelen die wel wat bij”, aldus Pieter Breyne, voorzitter van de werkgroep #ShoppingTielt. “Vorig jaar waren er 500 krasloten van zowel 5 als 10 euro in omloop, maar qua winstkans was deze wat aan de lage kant. We hebben dan ook beslist om meer dan 4.000 krasloten van 5 euro in omloop te brengen waardoor de winstkansen worden verhoogd.”

Kraslotjes

“Elk ingevuld lotje kan weer worden ingegeven voor deelname aan de grote trekking op 6 januari, waarbij er waardebonnen te winnen zijn. De winnaars van deze trekking krijgen hun prijs op de traditionele nieuwjaarsreceptie op zondag 8 januari. Meteen kan er dan ook worden getoost met familie, vrienden en kennissen op het nieuwe jaar”, besluit Pieter Breyne.

(KM)