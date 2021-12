Kerstmarkt op jeugdsite geannuleerd

De kerstmarkt ten voordele van KLJ Alveringem, studentenclub Moeder Pupegaele en Chiro Parcifal die normaal op zondag 2 januari zou plaatsvinden op de jeugdsite langs de Sint-Rijkersstraat in Alveringem, gaat niet door.

“Door diverse omstandigheden en de verstrengingen rond het coronavirus, moeten wij jullie met spijt in het hart meedelen dat wij genoodzaakt zijn om de kerstmarkt van 2 januari te annuleren”, laten de organisatoren via sociale media weten.

“In eerste instantie is de gezondheid van onze bezoekers prioritair, vandaar deze beslissing. Bedankt aan iedereen die het voorbije kerstweekend aanwezig was. We wensen iedereen warme feestdagen en een fijn oudejaar toe en hopelijk tot volgend jaar.” (KVCL)