Kerstmarkt in Zeebrugge lokt heel wat volk

In Zeebrugge was er dit jaar opnieuw een kerstmarkt. Destijds nam Kelly Boussemaere het initiatief om een kerstmarkt te organiseren op het Marktplein.

Het verliep twee maal bijzonder geslaagd. De vzw werd ontbonden omwille van gezondheidsredenen van leden en plots had Zeebrugge geen kerstmarkt meer. Door de coronajaren waren er geen andere initiatieven. Nu werd er opnieuw een kerstmarkt georganiseerd in en rond het buurtcentrum d’ Oude Stoasie met medewerking van heel wat plaatselijke verenigingen.

Ook het Feestcomité van Zeebrugge stond er met een standje met heel wat lekkers. Zij hebben 135 kerstbomen verkocht aan de Zeebruggenaars om het dorp extra aan te kleden. Burgemeester Dirk De fauw bracht een bezoek aan de kerstmarkt en was tevreden met de grote opkomst. Hij wees erop dat 50 procent van de Zeebruggenaars alleenstaanden zijn die nood hebben om samen te komen en elkaar te ontmoeten op events. Dat is volgens de burgemeester een pak meer dan in andere deelgemeenten in Brugge.

(SR/foto SR)