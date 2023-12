Kerstmarkt in Tielt is officieel geopend

Na een hele dag regen lieten de weergoden zaterdag vanaf 16 uur het beste van zichzelf zien zodat de officiële opening van de Tieltse kerstmarkt in ideale en vooral droge omstandigheden kon plaatsvinden.

Ook al werd het officiële lintje pas zaterdag doorgeknipt, de echte liefhebbers konden vrijdag al terecht op de Tieltse Markt voor de eerste editie van de afterwork van Ondernemend Tielt. Met aangepaste achtergrondmuziek de ideale gelegenheid om het weekend in te zetten.

Voor zaterdag en zondag werd voor de traditionele aanpak gekozen met een mix van gezellige kraampjes. Ook terug van de partij was de gesmaakte ballenworp door de kerstman vanuit de Hallentoren. Ondertussen vonden de jeugdige bezoekers al talrijk de weg naar de nieuwe ecologische schaatsbaan op het Alexianenplein.

Zondag was Shopping Tielt-ambassadrice Justine De Jonckheere in Tielt voor een Meet and Greet. Ondertussen konden de kids kans maken op een mand vol lekkers en leuke cadeautjes door mee te doen aan de kleurwedstrijd van Justine. Ook de performance vol vuur en circus “Hope” was een bezoekje waard. Een pandemisch sprookje dat Pietro Chiarenza samen met zijn twee oudste zonen creëerde tijdens de eerste lockdown en ondertussen uitgroeide tot een intense performance.