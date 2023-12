Kerstmarkt in Poeke kan opnieuw pronken met unieke levende stal

De kerstmarkt in het kleine kasteeldorp Poeke is nog steeds vitaal en bruisend. Met dank aan de pittoreske locatie, het dorpspleintje rond de fontein en de dynamiek van het 12-koppig feestcomité.

Editie 16 vindt plaats op zondag 17 december vanaf 15 uur. Voorzitter Johan Van Cauwenberghe en secretaris Geert De Clercq lichten toe. “Het unieke van onze kerstmarkt is de intense beleving met de levende kerststal. Luc Maenhout en partner Caroline Lanoo uit de Poekestraat in Ruiselede ontfermen zich over kindeke Jezus, Jozef en Maria, de herders, de koning en de engelen, allemaal in kleurrijk ornaat. Bij elke editie slagen ze er weer in een baby te vinden, het kerstekindje, voor deze feestavond. Het aanbod bij de standhouders op de kerstmarkt is heel divers: ze mogen allerlei zaken aanbieden, behalve voedingswaren en dranken. Ons comité zal immers frietjes en drank verkopen. Wie een verkoopkraampje wil, kan dat reserveren. Dat kost 25 euro. Zoals vroeger zal de fanfare van Lotenhulle voor de ambiance zorgen. Ook een ritje op een ezel is mogelijk. De leerlingen van Aalter, Lotenhulle, Kanegem en Ruiselede ontvangen in de klas een tekening. Goed voor zowat 1.500 exemplaren. Wie de tekening aan de Kerstman in zijn mooie strooien stal afgeeft, krijgt meteen een leuke attentie of klein cadeautje. We willen als organisatie elke leeftijdsgroep een leuk aanbod presenteren, met de focus op de intimiteit en de warme sfeer in koude dagen.” (RV)