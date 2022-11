Kerstmarkt in Jabbeke ten voordele van Amp Football Belgium

Vader en zoon Geert en Arne Depree houden dit weekend een kerstmarkt in zaal De Schelpe ten voordele van Amp Football Belgium, het nationale voetbalteam voor andersvaliden.

“Door corona zijn vele initiatieven verloren gegaan, zoals de kerstmarkt in Zerkegem onder leiding van Georges Lievens. De traditie van een kerstmarkt op onze gemeente willen we nieuw leven inblazen. Daarom deze organisatie, maar we doen dit dus ten voordele van Amp Football Belgium”, zegt schepen van Sport Geert Depree.

De schepen is trainer van deze Red Flamingos en zoon Arne Depree is doelman bij het nationale team. Arne verloor een van zijn armen na een arbeidsongeval. Maar dat belette hem niet om verder werkzaam te zijn en om het voetbaldier in hem in leven te houden. Nog wekelijks draait hij vlot mee in de minivoetbalcompetitie in Jabbeke-Varsenare.

Mooie variatie

“Om praktische redenen gaat de kerstmarkt door in zaal De Schelpe in Snellegem, waar ook Arne woonachtig is”, motiveert Geert. “De voorbereiding, info en inschrijvingen werden volledig door Arne gedaan. De kerstmarkt zal met de hulp van familie, vrienden, spelers en het bestuur verzorgd worden. De grote belangstelling heeft ertoe geleid dat er een mooie variatie van hobby’s en eigen creaties van een 29-tal standhouders is ontstaan. We hangen grotendeels af van eigen middelen en enkele sponsors. Gelukkig kunnen we ook rekenen op privé-initiatieven die ons financieel een duwtje in de rug geven.”

Nieuwe toekomst

“Deze week waren we nog in Schotland voor een internationaal tornooi, en we merken de stijgende belangstelling voor onze specifieke sporttak. Nieuwe spelers zijn altijd welkom, maar dat is niet vanzelfsprekend. Een maandelijkse wedstrijd met andere nationale teams zou perfect zijn, doch logistiek en financieel is dat niet te realiseren. Het opleiden en trainen van jonge spelertjes en dames brengt gelukkig wel een nieuwe toekomst mee. We hopen om nog frequenter te trainen. Mogelijk elk in zijn gewest, omdat de wekelijkse verplaatsing naar Tubeke voor vele spelers niet haalbaar is. Maar er is inderdaad een veranderende kijk en meer belangstelling. We hebben meer aandacht gekregen, onder andere op tv, radio en sociale media. Zo werd een speler van ons team gelauwerd op het gala van de Gouden Schoen, als comeback of the year. Maar ondanks die bekendheid blijft de aandacht te weinig hangen. Het zou fijn zijn, mochten we met de sport een breder publiek bereiken.” (PA)

