Kerstmarkt in De Zilvervogel en De Veerkracht

Het wzc De Zilvervogel en de vrije basisschool De Veerkracht in Woumen slaan dit jaar de handen in elkaar om een creatieve kerstmarkt te organiseren. Op zaterdag 17 december kan je van 14 tot 18 uur terecht in het warme oc Walnes. Men opteerde dit jaar voor een kerstmarkt binnen.

“In het sfeervol aangeklede oc tref je diverse kerststandjes aan. Je kunt er genieten van een lekker verwenbord, een bar met jenever en overheerlijke glühwein. Je kunt ook verse advocaat aankopen”, vertelt directrice Delphine Bouwet van het wzc. Directeur Karel Famaey van basisschool De veerkracht vult aan: “Er is tevens een creatieve werkshop voorzien waar je zelf een mooi kerststukje kunt maken. Dit wordt leuk voor groot en klein.” Met de opbrengst van deze kerstmarkt zal men een wandelpad aanleggen van het wzc naar de basisschool, zodat jong en oud elkaar kunnen ontmoeten. (SD)