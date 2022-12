Kerstmarkt Gits steunt goede doelen Kiekafobee en Paws for a better life

Op zaterdag 10 december organiseren vijf vrienden een grotendeels overdekte kerstmarkt in de Diksmuide Boterweg 12 in Gits.

“We zijn afkomstig uit Lichtervelde, maar wonen al een aantal jaar in Gits. Het idee kwam er eigenlijk naar aanleiding van Music for Life waarbij goede doelen gesteund worden. De Lichterveldse organisatie Kiekafobee, dat onder andere vakanties regelt voor jonge kankerpatiëntjes, ligt ons nauw aan het hart. We wilden dus zeker deze organisatie een financieel duwtje in de rug geven, zodat elk kind dat met kanker te maken krijgt toch op vakantie kan gaan”, vertelt een van de vijf organisatoren, Marlies Cecat.

Warme sfeer

De eerste editie vond plaats in 2018, maar moest een pauze nemen van twee jaar omwille van de coronamaatregelen. “We zijn dolenthousiast om van onze derde editie opnieuw een succes te maken. Naast Kiekafobee steunen we nu ook een lokale Ardooise vereniging Paws for a better life, dat opvang voor honden voorziet. Al het ingezamelde geld gaat dus naar het goede doel met als inzet een warme sfeer op onze kerstmarkt. We starten vanaf 16 uur waarbij naast lekkere drankjes ook verse hutsepot, braadworsten, hartverwarmende soep en croque monsieurs te verkrijgen zijn. Grote troef van onze kerstmarkt is dat meer dan de helft overdekt is. We stellen onze gerenoveerde schuur ter beschikking om gezinnen mee te laten genieten van een letterlijk en figuurlijk warme sfeer”, gaat Marlies Cecat verder.

Aardig bedrag

Op vorige edities mochten we telkens ongeveer 200 mensen verwelkomen en konden we een aardig bedrag aan beide organisaties schenken. Vooral de kerstboomtombola is een succes. Per aankoop van een lotje mag je 1 bal uit de kerstboom kapotslaan en je hebt altijd prijs. Vorige edities konden we rekenen op vrienden, familie, mensen uit de straat die andere Gitsenaars meebrachten. Dit jaar hopen we nog meer mensen te kunnen bereiken, zodat we beide goede doelen een hart onder de riem kunnen steken”, besluiten de organisatoren. (EVG)