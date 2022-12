Kerstmarkt en -stoet zorgen voor sfeer en warmte in Ten Brielen

De kerstman? Die komt helemaal niet uit Lapland, maar woont in de Komense wijk Ten Brielen. Tijdens een kerstmarkt en een complete stoet zorgde hij afgelopen weekend voor sfeer en warmte bij vriestemperaturen.

‘De kerstman is een Capello’ is een initiatief van drie inwoners van de Komense wijk Ten Brielen. “In 2018 kregen we, bij het drinken van enkele glazen gerstenat, het idee om een project op poten te zetten. We wilden opnieuw leven in de brouwerij van onze wijk Ten Brielen brengen.”

Baptiste Bourleau, Pierre Deprez en Michaël Jamet besloten dan ook om het volledige kerstverhaal van een nieuwe insteek te voorzien. “Ten Brielen, in de volksmond nog steeds Capelle genoemd, moest tijdens de kerst het centrum van de wereld worden”, lachen ze. “Duidelijk maken dat het een wijk is waar de mensen nog samenhangen, waar we eigenlijk allemaal één grote familie zijn. Zo kwamen we ook op de proppen met het idee dat de kerstman eigenlijk ook wel een Capello was, een inwoner van de wijk.”

Tent en chalets

In 2019 organiseerden ze zo voor het eerst een kerstmarkt met een parade, compleet met praalwagens en muziek. “Dat was toen een groot succes en het was duidelijk dat we dit opnieuw moesten gaan doen. Helaas stak corona heel wat stokken in de wielen, maar dit jaar mocht het opnieuw.”

In een gigantische tent stonden verschillende lokale ondernemers en kunstenaars, in houten huisjes konden organisaties vanuit de gemeente dan weer hun ding doen. Zelfs de vrieskou kon de motivatie bij zowel de organisatie als de bezoekers niet temperen. Zowel jong als oud vonden hun weg naar Ten Brielen en bleven geduldig wachten op de komst van hun lokale held: de kerstman.

“Dat het koud was moet je ons niet vertellen”, lacht het trio nog met een kwinkslag. “Toen de tent opgetrokken was, besloten we er te slapen. Zo konden we vermijden dat er dingen zouden verdwijnen of beschadigd raken. We hadden een hittekanon opgesteld om het toch warm te hebben, maar die is tijdens de nacht uitgevallen. Het was dan ook een kwestie van erg creatief te zijn en verschillende lagen onder onze slaapzak te leggen, om het toch een beetje warm te hebben.”

Strooizout

De stoet met praalwagens en de kerstman vertrok om 17 uur aan Molen Soete en trok zo in de riching van Ten Brielen. Helaas gooide de combinatie van regen en vriestemperaturen heel wat roet in het eten. De fanfare moest forfait geven omdat het wegdek niet te bewandelen was en ook het traject moest worden ingekort. Van annuleren was er geen sprake en nagenoeg meteen staken de Capello’s, de inwoners van de wijk, de handen uit de mouwen. Voorzien van enorme zakken met strooizout liepen ze voor de praalwagens om zo het wegdek ijsvrij te krijgen.