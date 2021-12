Kerstmarkt dicht tot ‘dak’ eraf kan, aantal zitplaatsen gehalveerd: “Voortaan hopen op goed weer”

Naar aanleiding van de recentste, verscherpte coronamaatregelen sluit het stadsbestuur van Poperinge de kerstmarkt op zondag 26 en maandag 27 december.

“We willen een proces-verbaal voor ons en de uitbaters vermijden”, zegt burgemeester Christof Dejaegher (CD&V). “De constructie blijft staan, maar het dakzeil gaan we wegnemen. Hopelijk lukt dat tegen dinsdag.”

“Wat dan het verschil is met voorheen, weet ik niet. Want dankzij de drie open zijwanden waaide het er binnen, net zoals in de buitenlucht. Volgens mij was er geen enkel gevaar, maar we moeten de regels toepassen. Zonder dak wordt het voortaan hopen op goed weer.”

De kerstmarkt in Poperinge is al een afgeslankte versie: de optredens werden geschrapt en het aantal chalets werd herleid van een tiental naar twee voor eten en drank, met zitplaatsen. Enkele verenigingen baten de chalets uit. “Er waren een kleine tweehonderd zitplaatsen, maar dat aantal wordt gehalveerd”, aldus Dejaegher. “Of iedereen dan kan zitten? Het zal moeten lukken, er valt niet over te discussiëren.”

De schaatspiste blijft open. “Want die behoort tot de sportieve sector. Er werd wel gevraagd om een mondmasker te dragen, ook tijdens het schaatsen.” De burgervader blijft overigens positief. “Tot nu was onze kerstmarkt een redelijk succes en we zien de besmettingen in onze stad verder dalen. Wat niet kon doorgaan, proberen we later te hernemen.”

