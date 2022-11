Kerstmarkt Den Bunker pakt uit met nieuwigheid: “Indoor ambachtenmarkt is meteen schot in de roos”

Den Bunker vzw pakt dit jaar opnieuw uit met een kerstmarkt. Dit jaar pakt de vereniging ook uit met een ambachtenmarkt. Daarnaast kunnen ouders hun kinderen meenemen, want ook voor hen is een hele avond animatie voorzien.

Zaterdag 10 december zal het centrum van Oedelem opnieuw baden in het kerstlicht. Den Bunker organiseert er dan van 17 tot 24 uur een kerstmarkt. Het marktplein, de kerk en de Oudezakstraat worden volgezet met zestig marktkramen van lokale handelaars, ambachtslieden en verenigingen. Bezoekers kunnen er terecht voor kerstartikelen, lekkernijen en warme dranken.

Skriewer

Ook voor kinderen voorziet de organisatie in verschillende activiteiten. Een kerstman zal er geschenken uitdelen en Skriewer zorgt voor animatie. “Skriewer is de artiestennaam van Bruggeling Frederik De Schepper. Hij zal zorgen voor speelplezier en probeert aan de hand van zijn activiteiten kinderen creatief op te voeden”, legt Jan De Loof, voorzitter van vzw Den Bunker uit. “Door ook activiteiten voor kinderen aan te bieden, hopen we meer mensen te bereiken. Ouders moeten niet voor een babysit zorgen. We willen een evenement voor het hele gezin organiseren.

“We willen een evenement voor het hele gezin organiseren”

Voor de negende keer organiseert de Oedelemse vereniging een kerstmarkt in het centrum van de Beernemse deelgemeente. Ter afwisseling pakt de organisatie dit jaar uit met een nieuw aspect. “We zorgen dit jaar ook voor een indoor ambachtenmarkt. Die zal doorgaan op een bijzondere locatie, in de kerk van Oedelem. Onze actie bleek meteen een schot in de roos, want de vijftig standplaatsen waren in een mum van tijd uitverkocht”, vervolgt De Loof. Intussen werd zelfs al een wachtlijst aangelegd. Op de markt zullen bezoekers onder meer producten van lokale producenten kunnen vinden. “Dat zijn allemaal artisanale producten die lokaal worden gemaakt. Eten en drinken vind je er niet, aangezien dat al op de reguliere kerstmarkt wordt aangeboden.”

Optreden koor

De ambachtenmarkt in de kerk wordt bovendien opgesmukt door een optreden van het koor. Voorts zal het gebouw ook helemaal verlicht en versierd zijn met lichten. “Dat we een deel van onze kerstmarkt in zo’n gebouw als de kerk kunnen organiseren, geeft het geheel nog een extra dimensie.”