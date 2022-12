Kerstman verblijft in het gemeentehuis van Oostkamp

Onlangs werden de Kerstman en zijn elfjes op het gemeenteplein van Oostkamp verwacht om uit handen van burgemeester Jan de Keizer de grote kerstsleutel te ontvangen van het gemeentehuis.

Het gebouw werd voor de kerstdagen omgevormd tot het huis van de Kerstman. Shopping Oostkamp had een speciale wens naar de Noordpool gestuurd, met een waardebon voor een gratis verblijf van twee dagen in het gemeentehuis van Oostkamp. De Kerstman ging daar maar al te graag op in.

Na een rondrit met de koets werd hij opgewacht door een aantal kinderen. Voor de gelegenheid was de inkomhal van het gemeentehuis aangekleed als de woonkamer van de Kerstman. Na de officiële verwelkoming nam de Kerstman plaats in zijn woonkamer om alle kinderen een voor een te ontvangen.

(GST)