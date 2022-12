Kerstman houdt even halt in het Ring Shopping Center Noord met zijn iconische kersttruck van Coca-Cola

Speciaal bezoek vandaag op de parking van het Ring Shopping Center Noord in Kortrijk. Je kent hem zeker uit de reclamespots: de wereldwijd bekende rode kersttruck van Coca-Cola waarbij honderden lichtjes de magische kerstsfeer tevoorschijn toveren. Vandaag was hij ook voor de eerste keer in het echt op bezoek ter hoogte van het Lunch Garden filiaal in het Ring Shopping Center Noord in Kortrijk. En duidelijk was dit heel wat mensen niet ontgaan.

In lange rijen was het dan ook een tijdlang aanschuiven in de regen om een meet and greet te hebben bij het haardvuur met de Kerstman. Ook de leerlingen van het VBS de Watermolen onderbraken graag even hun lessen om de Kerstman in het echt te zien en vonden het dan ook extra leuk om ermee op de foto te gaan. Wie de Kerstman bezocht kreeg naast een foto en een gepersonaliseerde kerstkaart, ook een kerstmuts en een Coca-Cola cadeau als aandenken.

De gekende kersttruck maakt van 19 tot 24 december een rondreis langs twaalf restaurants van Lunch Garden, waarbij vandaag Kortrijk aan de beurt kwam. Dat iedereen de Kerstman nu kent als een vrolijke figuur met een witte baard en een rood pak, is eigenlijk deels aan Coca-Cola te danken gezien het frisdrankmerk in 1931 een reclamecampagne lanceerde met Santa Claus in de hoofdrol. In de jaren die vooraf gingen aan deze campagne zag de Kerstman er immers overal ter wereld anders uit. (BRU)