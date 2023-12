Kerstman doet zijn intrede in Roeselare

Zaterdagochtend maakte de Kerstman zijn opwachting in de Rodenbachstad. In een stoet trok hij in zijn slee door de Ooststraat en Noordstraat in Roeselare om iets voor de middag aan te komen in zijn tijdelijke thuis op De Munt. Ondanks het regenweer begroetten tientallen kinderen de Kerstman bij zijn aankomst.

Enkele dagen nadat Sinterklaas Villa van de Walle verliet heeft Roeselare al een nieuw belangrijk man op bezoek. De Kerstman nam zaterdag kort voor de middag zijn intrek in zijn gezellig ingericht huis op plein De Munt. De Kerstman kwam met zijn slee, voorgetrokken door paarden, de Ooststraat ingereden. Onder andere een meters hoge ijsbeer en de stadsharmonie luidden zijn aankomst in. “Hier ligt geen sneeuw, maar spijtig genoeg regent het”, aldus de kerstman die gelukkig een paraplu bij zich had en toch enthousiast de mensen langs de weg toewuifde.

Eenmaal aangekomen in zijn erg gezellig kersthuis op de Munt nam hij uitgebreid de tijd om tientallen kinderen te ontvangen. “Het is de eerste keer dat we de Kerstman in het echt zien. Onlangs gingen we ook langs in het Huis van Sinterklaas. Donderdag kwamen we hier al eens kijken hoe mooi het huis van de Kerstman wel is”, aldus Sig (2) en Imme (4) Dewanckele. Ook Liv Soenen (3) genoot met volle teugen van de intrede van de Kerstman. “Ik ben vanochtend gaan turnen en daar hoorde we dat de Kerstman hier zou zijn. Samen met mijn papa ben ik dan ook hier om hem te verwelkomen.”