Kerstman bezoekt Zandvoorde met geschenkjes

Dit jaar werd er in de kleinste Zonnebeekse deelgemeente een dorpspunt gerealiseerd. De inwoners maken er goed gebruik van en op vrijdag 23 december komt de kerstman er op bezoek met geschenken.

De Kerstman komt door een samenwerking met Prime Productions. “Regelmatig organiseren we activiteiten met een sociale inslag”, verduidelijkt Filiep Landuyt van Prime Productions.

Accordeonist

“Omdat Winterpark, dat normaal georganiseerd wordt in het kasteeldomein in Zonnebeke, wegvalt, willen we de mensen in Zandvoorde verwennen met de komst van de Kerstman met geschenken.”

Dat gebeurt op vrijdag 23 december om 15 uur in het OC waar iedereen in een gepast decor de man uit het verre Lapland kan bezoeken. Vooraf gaat de man, begeleid door een accordeonist naar de minder mobiele inwoners.

Verwennamiddag

De medewerkers van het dorpspunt onder leiding van De Lovie zijn heel tevreden. “Als dorpspunt zijn we blij met de komst van de Kerstman. En ook het dorpspunt draait nu goed. De mensen beginnen de weg te vinden naar onze winkelruimte. We creëren een ontmoetingsplaats met tal van activiteiten en we doen ook aan dienstverlening in het dorp.”

“We zijn elke dag open van 9 tot 16.30 en op vrijdag tot 18.30 uur. In januari geven we nog een bierproefnamiddag en een verwennamiddag met gezichtsverzorging. Maar hopelijk komt er nu veel volk naar de Kerstman”, aldus verantwoordelijke Lieselotte Six.