Kerstman bezoekt Oostkamp

Zaterdag 16 december werd de Kerstman met zijn elfjes iets voor 14 uur op het gemeenteplein verwacht om uit handen van burgemeester Jan de Keizer de sleutels van het gemeentehuis in ontvangst te nemen.

Twee dagen lang verbleef de man uit Lapland in het gemeentehuis dat voor de kerstdagen omgevormd werd tot het huis van de Kerstman. Shopping Oostkamp had net zoals de voorbije jaren een speciale wens naar de Noordpool gestuurd met een waardebon voor de Kerstman voor een gratis verblijf van twee dagen in Oostkamp. Na een rondrit met de koets werd de Kerstman opgewacht door een groot aantal kinderen. (GST/foto GST)