’Kerstmagie’ weer met live acteurs in Kasteel Wijnendale in Torhout

Van zaterdag 3 tot en met vrijdag 23 december, behalve op maandagen, kunnen jong en oud in het Kasteel Wijnendale opnieuw dagelijks genieten van het betoverende kerstspektakel Kerstmagie, een productie van Historalia. Als gevolg van corona werden de voorstellingen vorig jaar omgevormd tot een audiovisuele en interactieve ontdekkingstocht zonder acteurs. Maar dit jaar zijn de toneelspelers en dansers weer live van de partij en kan er op de foto gegaan worden met de Kerstman. Er wordt een gloednieuw verhaal van 50 minuten geserveerd in een schitterend, historisch decor met tal van licht- en geluidseffecten. Kerstmagie combineert een ontspannende familie-uitstap met de unieke kans om de binnenkant van het Kasteel Wijnendale te bezoeken, wat op andere momenten niet meer kan, want het kasteelmuseum is opgedoekt. De toegangskaarten kosten, afhankelijk van de dag en het uur, 15,95 of 17,50 euro. Kinderen onder de 5 jaar komen er gratis in. Voor informatie en tickets: www.kerstmagie.be/wijnendale. Er worden nog extra vrijwilligers voor de crew en de cast gezocht. Wie aan het spektakel wil meewerken, kan zich via de site aanmelden. (JS)