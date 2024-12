Kerstmagie in Torhout onder goed gesternte gestart : “Prachtig om te zien”

Na een jaar onderbreking is het feeërieke spektakel Kerstmagie weer te gast in het Kasteel van Wijnendale. Vorige zaterdag hadden de eerste vertoningen plaats. Nog tot en met zaterdag 28 december kan er van de theaterwandeling genoten worden.

De organisatie is in handen van Historalia, dat in de zomer van 2023 zijn visitekaartje afgaf met de bejubelde musical Marie-Antoinette.

In de ban van de IJskoning

Kerstmagie is de combinatie van enerzijds live theater met acteurs en anderzijds een audiovisuele ontdekkingstocht. De eerste bezoekers toonden zich alvast enthousiast. “We kregen een prachtig versierd kasteel te zien”, klonk het na afloop van de rondgang van om en bij de 50 minuten. “Op zich is het interieur van de burcht al meer dan het bekijken waard en nu maken de kerstattributen het nog extra bijzonder.”

Vooral de kinderen zullen genieten van de lichteffecten, de passende muziek, de dansjes, de fascinerende decors en het spannende verhaal In de ban van de IJskoningin. De bezoekers worden meegenomen op een magische reis door de gangen en zalen van het kasteel. De Kerstman en zijn elfjes werden door de boze IJskoningin bevroren en dus komt het feest van Kerstmis in gevaar. Het is de bedoeling dat het publiek helpt om de macht van de IJskoningin aan banden te leggen.

Met de Kerstman op de foto

De rol van IJskoningin wordt vertolkt door de Torhoutse Ann Bossier (52) uit de Zwevezelestraat in Torhout. Zij acteert niet alleen uitstekend, maar zingt ook heel mooi.

Op het einde van de wandeling door het kasteel kan iedereen met de Kerstman op de foto. De man die de lange, witte baard aantrekt, is Herman Vogelaers (69) uit de Wijngaardstraat op de Torhoutse wijk Don Bosco. Hij acteert af en toe bij het Wijnendaalse Theater ’t Fonteintje.

Lore Cortvriendt (39) runt samen met haar man Tom Van Den Heuvel (45) brasserie ’t Heuvelhof, net naast het kasteel. Ze is tevens commercieel manager van Historalia. “Kerstmagie is een unieke kans op een flinke portie kerstsfeer”, zegt ze. “Tegelijkertijd krijg je de kans om van cultureel erfgoed te proeven. Na de theaterwandeling kun je in de kasteelschuur in de kerstbar terecht, die we met ‘t Heuvelhof runnen. Gezellig is het er in elk geval.”

Of de kinderen er zullen in slagen om de Kerstman en zijn trouwe elfjes uit de vreselijke kou te redden en de IJskoningin te verslaan? Dat moet je ter plaatse gaan ontdekken!