Kerstklokken weerklinken minder luid in Watou: “Sfeervolle en warme kerstgebedsviering op 23 december”

Met slechts twee van de drie klokken en geen viering op kerstavond wordt het een afgeslankte kerst in Watou. “Op vrijdagvoormiddag 23 december voert VBS De Waaier wel hun kerstspel op.

“Dat de klokken met kerst minder luid zullen weerklinken in Watou mag best letterlijk genomen worden. In de kerktoren in Watou bevinden zich drie luidklokken met een respectievelijke diameter van 1.460 mm; 1.300 mm en 1.160 mm. Al geruime tijd merken we dat één van de drie klokken zwijgt”, zegt koster-organist Marc Bailliu.

“Elke klok is voorzien van een elektromagnetische klephamer. Er is ook een torenuurwerk met een wijzerplaat aanwezig. Deze installatie wordt aangestuurd door een Apollo I moederuurwerk. We lieten een technicus van Clock-O-Matic, een Belgisch bedrijf dat gespecialiseerd is in nieuwbouw, automatisering en restauratie van klokkeninstallaties, langskomen om een kijkje te nemen. Deze stelde vast dat het tegengewicht van de luidbrug van de grote klok gevallen is en stelt voor om een nieuw tegengewicht in gegalvaniseerd staal aan te brengen.”

Het prijskaartje dat aan de reparatie hangt, bedraagt ongeveer 5.500 euro. “Omwille van de fors gestegen energieprijzen wordt deze opdracht voorlopig on hold gezet en luiden er dus slechts twee in plaats van drie klokken. Op kerstavond zullen er helemaal geen klokken luiden, want aan een traditie van ongeveer 23 jaar komt er nu een einde. Vrije Basisschool De Waaier voorziet op vrijdag 23 december om 9.15 uur hun kerstspel in de kerk van Watou en ook al op dinsdag 20 december om 13.40 uur voor de OKRA in het ontmoetingscentrum De Bollaard”, vertelt Marc.

Gebedsviering

“De accordeongroep van Marc Muys uit Houthulst zou wel nog naar de kerk van Watou afzakken op 24 december, maar door verschuivingen bleek ook dat niet meer mogelijk te zijn. Via outsiders vernam ik dat, zonder enig overleg met betrokkenen in Watou, beslist werd om de accordeongroep de viering om 19 uur in Abele te laten opluisteren. Nochtans stond daar oorspronkelijk een viering om 17 uur gepland. Deze werd dus verschoven naar 19 uur, het tijdstip waarop er een viering zou zijn in Watou. Dergelijke beslissingen worden zeker niet op applaus onthaald door de plaatselijke bevolking in Watou. Elk jaar bracht de kerstviering 400 à 450 mensen naar de kerk. Na de viering werd door de kerkraad in samenwerking met de feestcommissie een gratis glaasje glühwein aangeboden. Dit jaar zal de kerk dus gesloten blijven en vervalt het samenzijn nadien”, vertelt Marc.

“Het zaait toch wat verwarring en verdeeldheid, en staat alleszins niet voor verbindend werken. Op Kerstmis, zondag 25 december, is er om 9.30 uur wel een eucharistieviering in Watou. De kerstklokken zullen ook luiden op vrijdag 23 december, omdat VBS De Waaier dan hun kerstspel zal opvoeren . Om 9.15 uur start een gebedsviering in de kerk met het kerstspel door de schoolkinderen. Priester Ludo gaf zich niet vrij voor een eucharistieviering op dat moment maar, in samenspraak met de schooldirectie en leerkrachten, werd besloten om er samen een sfeervolle en warme kerstgebedsviering van te maken. Iedereen is er alvast van harte welkom om het kerstspel bij te wonen.”