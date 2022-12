Kerstiglo’s geteisterd door vandalen en wind op Ieperse kerstmarkt

Na vandalisme en rukwinden blijven van de zes verlichte ‘kerstiglo’s’ op de Ieperse Grote Markt voorlopig twee over. Ze waren een primeur op de kerstmarkt, als alternatief voor de geschrapte ijspiste. “Kritiek zou nu ongepast zijn: er was tenminste iéts dit jaar.”

Medewerkers van de technische dienst kwamen twee exemplaren wegnemen, waardoor er nog twee van de zes overbleven. Eerder deze week waren al eens twee iglo’s verwijderd.

“Door vandalisme”, zegt evenementenschepen Diego Desmadryl (Open Ieper). “De eerste vandalenstreken werden al vastgesteld in het begin van de kerstvakantie. Omdat de doorgeknipte lichtjes en kapotgeslagen constructies van die iglo’s niet meer te herstellen waren, zijn ze weggenomen. De gehuurde decoratiestukken uit een van de iglo’s, waaronder een sneeuwscooter en skilatten, zijn intussen veilig opgeborgen in een loods van de technische dienst. Jammer dat dit gebeurde. Zeker voor wie zich inspande om er toch iets moois van te maken in moeilijke tijden.”

Camerabeelden

De stad bracht politiezone Arro Ieper op de hoogte met de vraag om camerabeelden op de Grote Markt na te zien. Behalve de twee overgebleven iglo’s op de Grote Markt staan er nog drie op het Vandenpeereboomplein aan de andere kant van de Lakenhallen.

“Ik hoop dat ze er nog een goeie week kunnen blijven, want ze zijn een groot succes. Vooral de iglo’s, waarin de mensen konden zitten. Ze waren constant bezet en men vroeg op een bepaald moment zelfs of er kon gereserveerd worden”, aldus Desmadryl, die zelf vier van de zeven kerstchalets uitbaat bij de iglo’s.

“Omdat die chalets niet verhuurd raakten. Intekenen gebeurde al vanaf mei, maar toen kwamen we net uit de coronaperiode en ondervonden we hevige concurrentie van grotere steden. Het kon niet zijn dat we met lege chalets op de markt stonden. Daarom nam ik mijn verantwoordelijkheid, ook al had ik het druk genoeg. Maar volgend jaar zie ik mogelijkheden voor méér chalets. We zijn geneigd om lokale verenigingen te engageren voor de uitbating, waarbij de stad ondersteunt in de kosten zodat ze iets overhouden voor de eigen kas.”

“Gematigd tevreden”

Halfweg de kerstvakantie kijkt de schepen “gematigd tevreden” terug op de ‘primeurkerstmarkt’, die het na een twintigtal jaar voor het eerst zonder ijspiste moest stellen. “We hadden een zeer goede start, maar door het weer werd dat succes niet helemaal doorgetrokken. Logisch, de mensen staan niet graag in de regen, hé”, zegt Desmadryl.

Peter De Groote, niet alleen handelaar maar ook oppositieraadslid voor CD&V, wil grondig evalueren met de schepen en vzw Centrummanagement. “Iedereen stond destijds achter de beslissing om de ijspiste te annuleren door de energieprijzen”, stelt De Groote. “Maar zoals de situatie nu evolueert, lijkt het me aangeraden om volgend jaar opnieuw voor een ijspiste te gaan. De iglo’s waren een nieuwigheid en kritiek zou ongepast zijn: er was tenminste iéts dit jaar.” (TP)