Kersthuisje van Cindy en Senne dit jaar iets soberder: “Geen lichtjes en geen muziek”

Wie tijdens deze kerstperiode langs de Mandellaan in Roeselare passeert, merkt ongetwijfeld de woning van Cindy Declercq en Senne Debaene op. Ook dit jaar versierde het koppel de gevel van z’n woning rijkelijk met kerstattributen. “Tevreden met het eindresultaat, maar ik mis toch een beetje de lampjes”, aldus Senne.

Voor Senne en Cindy is de kerstperiode ieder jaar iets speciaals. “Tijdens onze jeugdjaren versierden onze ouders telkens hun woning met tal van kerstattributen. Toen mijn mama 23 jaar geleden begin december overleed bij een auto-ongeval verloor ik mijn liefde voor de kerstperiode, maar toen ik een relatie aanging met Senne is die liefde voor een mooie kerst terug aangewakkerd”, aldus Cindy. Toen het koppel via het televisieprogramma ‘Komen Eten’ een kersthuisje in Aalst ontdekte, gingen ze er een kijkje nemen. “Zo ontdekten we een ander kersthuis in de Ajuinenstad. Ik vond de computergestuurde lichtjes fantastisch. Vanuit onze auto hebben er wel een uur naar zitten kijken.”

Hele jaar op zoek

Senne en Cindy besloten een zestal jaar geleden zelf hun woning langs de Mandellaan onder te dompelen in kerst. “Het hele jaar door zijn we op zoek naar leuke kerstattributen. Ieder jaar komt er wel iets bij. We begonnen met gewone lampjes, later volgde een ledpaneel. Passanten konden hier in het verleden genieten van zowel lichtjes als van muziek. Heel wat mensen hielden halt en belden zelf aan.”

Dit jaar pakt het koppel het iets eenvoudiger aan. In september, later dan anders, werd gestart met de plannen voor het Roeselaarse Kersthuisje 2022. “Ik kreeg af te rekenen met een hersenbloeding en kan niet meer zo goed tegen alle drukte en het geflikker van de kerstlichtjes. Vooral binnen is er veel minder kerstversiering dan de voorbije jaren”, aldus Cindy.

“Door de energiecrisis geen lichtjes dit jaar, wel heel wat snoepjes aan onze gevel”

Het koppel investeerde wel heel veel tijd in een mooie kerstgevel. Maar daar zijn dit jaar geen lichtjes te zien of muziek te horen. “Onrechtstreeks heeft dat met de energiecrisis te maken. Heel wat mensen krijgen een gepeperde factuur onder hun neus geschoven, maar wij zouden hier dan wel plots honderden lichtjes hangen? Uit solidariteit doen we dat dit jaar niet.”

Toch indrukwekkend

Toch ziet de gevel van de rijwoning langs de Mandellaan er ook dit jaar opnieuw indrukwekkend uit. “Dit jaar hebben we rond de ruiten met schuim gewerkt. Heel wat snoepjes hangen dit jaar aan onze gevel, je merkt dat de kinderen heel erg enthousiast zijn”, aldus Senne.

Voor een kerstboom kon het Roeselaarse kerstkoppel bij uitstek rekenen op de stad Roeselare. “Ja, we zijn ook dit jaar heel erg blij met het eindresultaat, al mis ik toch wel de lichtjes. Die maakten het nog extra speciaal”, besluit Senne.