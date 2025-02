Kerstgebeuren Rekkem schenkt 562 euro aan Brooddoosnodig

Het kerstgebeuren van 15 december met als thema ‘Magische kerst voor ieder kind’ leverde een mooie cheque van 562 euro op. Martine Forest van de werkgroep overhandigde de cheque in het Dorpshuis aan schepen van Sociaal Beleid Angelique Declercq. Die zal het bedrag verdelen onder de Meense scholen in het kader van de actie Brooddoosnodig. Die actie zorgt voor een gezonde maaltijd voor ieder kind. Heel wat kinderen komen immers met een lege brooddoos naar school. Ruim 500 mensen namen aan het kerstgebeuren deel, 24 verenigingen verleenden hun medewerking. “Na al die jaren blijft de samenwerking met de Rekkemse verenigingen fantastisch. Samen trekken we aan de kar, en dat vind ik echt top”, aldus een tevreden Martine Forest. (CB/foto CB)