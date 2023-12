Kerstfeestje voor alleenstaanden in LDC De Bres

De werkgroep ‘Ollene toch tegoare’ van het Lokaal Dienstencentrum De Bres in de Poperingse Veurnestraaat organiseert ook activiteiten die specifiek gericht zijn op alleenstaanden.

Omdat kerstavond voor veel alleenstaanden een moeilijke avond kan zijn, organiseerden ze een gezellig aperitiefmomentje op zondag 24 december, met bezoek van de Kerstman. “Het was de eerste editie van het kerstfeestje, en het was meteen een schot in de roos met 46 aanwezigen. Met grote dank aan onze vrijwilligersgroep voor het initiatief en de uitvoering. Elke tweede donderdag van de maand is er een lunch voor alleenstaanden in De Bres”, zegt centrummedewerker Silke Berteloot van het LDC De Bres.