Kerstekindje uit Beerst in Torhout geboren: met twee mama’s!

In de kraamafdeling van de campus Rembert van het AZ Delta in Torhout werd een kerstekindje geboren: een jongetje Cis uit Beerst. Met twee supertrotse mama’s: Anne Vandenberghe en Rebekka Blomme.

Cis is het eerste kindje van het koppel. Het zoontje van Anne en Rebekka woog bij de geboorte 3,200 kg en was 47 cm lang. Het kwam om 12.17 uur ter wereld. Na een vlotte bevalling.

“Cis zal elk jaar twee feesten op dezelfde dag kunnen vieren”, lachen de mama’s. “Kerstmis én zijn verjaardag. Hij is twee weken te vroeg geboren, dus hadden we ons absoluut niet aan een kerstekindje verwacht. We zijn er sowieso heel blij mee. Dat Cis gezond is, blijft natuurlijk het voornaamste, maar dat hij op Kerstdag geboren werd, maakt het toch wel speciaal.”

Het wiegje van Cis staat in de Alfons Van Heestraat in Beerst. Rebekka heeft ook in Ichtegem heel wat familie wonen.