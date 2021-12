Kerstekindje Lauren zag om 4.10 uur het levenslicht in AZ Delta Menen

Op de kraamafdeling van AZ Delta Menen zag één kerstekindje het levenslicht. Lauren Knockaert werd om 4.10 uur geboren.

Voor mama Nele Knockaert (38) uit Geluwe het mooist denkbare kerstcadeau. “De bevalling was berekend voor 24 december maar Lauren kwam dus een dagje later. Aan de ene kant is de speciale datum wel mooi meegenomen maar aan de andere kant zal Lauren haar verjaardag altijd een beetje in de schaduw van kerstdag zien staan.”

“Eigenlijk had ik niet echt rekening gehouden met een kerstbaby. Ik had de indruk dat de familie meer met dat scenario in gedachten zat want ze maakten vooraf al grapjes dat ik als alleenstaande moeder net zoals Maria op kerstdag zou bevallen van een kleine Jezus. Ze hebben gelijk gekregen al heb ik mijn baby geen christelijke naam gegeven want ik ben niet gelovig.”

Lauren stelt het zeer goed en woog bij de geboorte 3,550 kg en was exact een halve meter groot.