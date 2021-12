Kerstcorrida voor het goede doel in Deerlijk krijgt alternatieve versie

Covid-19 zorgt er ook dit jaar voor dat de kerstcorrida, traditiegetrouw de sportieve hoogdag van het jaar in Deerlijk, geen normaal verloop zal krijgen. Op zondag 19 december kan je op een afgesloten parcours deelnemen aan een loop over 5 of 10 km.

“Wij krijgen op onze sociale media en in de Deerlijkse straten enorm veel vragen over de kerstcorrida en de vorm waarin het evenement zal plaatsvinden”, verduidelijkt communicatieverantwoordelijke Robbert Vancompernolle. “Er circuleren heel wat foutieve berichten over hoe en of er wel zal gelopen worden. Vandaar dat enige verduidelijking zich opdringt.”

“Vooreerst willen we benadrukken dat de kerstcorrida dit jaar wel degelijk plaatsvindt. Niet zoals we oorspronkelijk gehoopt hadden, maar er werd wel een goed plan uitgewerkt dat goedkeuring kreeg van alle bevoegde instanties. We gaan 5 of 10 kilometer lopen op een afgesloten parcours, dat we lichtjes hebben aangepast. Om de lopers zoveel mogelijk te spreiden, vertrekken we in verschillende groepen op verschillende momenten tussen 13.30 uur en 16 uur. De jeugd in aparte reeksen laten lopen mag onder de huidige maatregelen niet meer. Maar iedereen die kan en wil, is meer dan welkom op de 5 km of 10 km.”

Covid-safe

“Inschrijven is verplicht en kan alleen online. De dag zelf kan niet meer ingeschreven worden. Dan gaat onze aandacht naar het scannen van de coronapas. We houden de lopers tot het startschot warm in een covid-safezone. Door de verschillende startmomenten kan het zijn dat je het niet rechtstreeks kan opnemen tegen eender wie je wil. Daarom liggen er matten aan de start en de finish die de tijd perfect zullen registreren. Bij aankomst kan je bij het afgeven van je borstnummer een geweldig aandenken krijgen…”

We hebben alles op alles gezet om er alsnog een topevent van te maken

“Dat zal het zo’n beetje worden. Zonder veel toeters en bellen, maar er wordt wel degelijk gelopen. Wij gooien zeker geen handdoek in de ring, integendeel. We hebben als organisatie alles op alles gezet om er alsnog een topevent van te maken. Omdat we het verplicht zijn aan alle enthousiaste lopers, aan alle sponsors die ons steevast blijven steunen, maar bovenal aan De Kim en De Sam en aan alle leerlingen en leerkrachten. Zij kunnen op ons rekenen.” (DRD)