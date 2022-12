Kerstconcert ten voordele van wzc Wintershove

Op zondag 11 december om 15 uur vindt in de Sint-Vedastuskerk in Vlamertinge het kerstconcert ‘Feliz Navidad’ plaats. De opbrengt van het concert is ten voordele van de animatie van woonzorgcentrum Wintershove.

“In navolging van ons geslaagde vredesconcert voor moeders en kinderen in Oekraïne in april van dit jaar, pakken wij uit met een kerstconcert Feliz Navidad. Een programma waarin we de wens naar vrede bezingen en de gekende kerst- en winterliederen in de verf zetten. Een hartverwarmende liedjesnamiddag waarin iedereen kan meezingen”, vertelt vrijwilligster Marianne Deygers.

“De kracht van dit unieke concert is de samenwerking tussen de zangkoren Opus uit Krombeke en Proven, en Dageraad uit Abele. Deze koren staan onder leiding van organist Martin Blouwe. Samen met Jacques Vanpeteghem, Drea Vermote en mezelf bieden wij een gevarieerd kerstconcert aan waarin deugd en samenzijn de rode draad mogen zijn. Broodnodige combinaties in de donkerste tijd van het jaar waarin veel mensen zich alleen voelen.”

Animatie

“De opbrengst van dit concert gaat naar de animatie van woonzorgcentrum Wintershove waar ik 20 jaar werkzaam was als verantwoordelijke voor animatie en nu als vrijwilliger verder meewerk”, vervolgt Marianne Deygers. “Kimberly Leyn nam de fakkel over en steunt deze bijzondere actie waarbij de bewoners en familie zeker aanwezig zullen zijn. We hopen op een talrijke opkomst waarbij iedereen van harte welkom is.” Dirigent is Martin Blouwe en Jacques Vanpeteghem begeleidt op accordeon. Drea Vermote en Marianne Deygers zorgen voor de solozang en beide koren zingen heel wat kerst- en winterliederen. Kaarten zijn verkrijgbaar bij het onthaal van woonzorgcentrum Wintershove en bij alle medewerkers van dit concert. (EG)