Kerstconcert met Karen Damen

Het concert in Ruddervoorde was ten voordele van vzw Huis Snello.

Op zondag 11 december genoten de aanwezigen in de Sint-Eligiuskerk van Ruddervoorde van een ingetogen kerstconcert met kerstliederen en klassieke meezingers. Op het programma stonden Filip Bollaert en Band, die voor dit event ook Karen Damen hadden uitgenodigd om te komen meezingen. Het concert was ten voordele van vzw Huis Snello, dat een thuis wil bieden aan 12 jongeren met een licht mentale of motorische beperking. (GST/foto GST)