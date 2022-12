Kerstconcert met Karen Damen en Filip Bollaert

Op zondag 11 december organiseert Huis Snello een kerstconcert met Karen Damen en de Filip Bollaert band in de Sint-Eligiuskerk van Ruddervoorde. De opbrengst gaat naar de gelijknamige vzw die een eigen thuis wil bieden aan 12 jongeren met een beperking.

Vzw Huis Snello zal een thuis bieden aan 12 jongeren met een lichte mentale of motorische beperking. De jongvolwassenen zullen worden ondergebracht in een kleinschalig en inclusief woonproject met individuele studio’s. Naast de studio’s zijn ook gemeenschappelijke ruimtes voorzien. Het project krijgt de steun van de gemeente Jabbeke, die een stuk grond in erfpacht heeft gegeven aan Huis 45, het vroegere Licht en Liefde. De bouw start in de loop van 2023. Huis Snello werkt samen met Toontjeshuis, die de moderne infrastructuur zal realiseren en nauw samenwerkt met erkende zorgpartner vzw Oranje. De ouderengroep neemt zelf het heft in handen en bepaalt het reilen en zeilen voor de toekomst van hun kind. Voor dit project is de vzw nog op zoek naar een aantal geïnteresseerde bewoners die deze groep willen vervolledigen.

Praktisch

Na het gekende succes van de drie voorbije Cava-Festibars, werd gedacht aan een winterconcert. Daarom lanceert Huis Snello in december twee kerstconcerten. Hiervoor werd beroep gedaan op de peter van Huis Snello, Filip Bollaert, een gekende muzikant uit het Brugse. Samen met Karen Damen zullen zij in beide kerken moderne liederen brengen in een gezellige sfeer. Aansluitend zal er mogelijkheid zijn om in de gemeentezalen De Schelpe in Snellegem en Ridefort in Ruddervoorde een drankje, braadworst of oliebol te nuttigen met vrienden of familie. (GST)