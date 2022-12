Kerstcadeautje voor elk kind: Huis van het Kind lanceert De Fonkelboom

Omdat elk kind een geschenk verdient met kerst, doet het Huis van het Kind een oproep naar de bevolking om cadeautjes onder de Fonkelboom te leggen.

“Bij sommige gezinnen is het niet altijd evident om in de kerstperiode de huiskamer te doen fonkelen, niet alleen met een kerstboom, maar ook met geschenken. Daarom onze vraag naar de inwoners om een cadeau onder onze Fonkelboom te komen leggen”, stelt schepen van Jeugd en Gezin Romina Vanhooren (Open VLD).

Wie zijn hart wil laten spreken, kan een geschenk doneren in het Huis van het Kind, dat recent verhuisd is naar de Marktstraat 18. De geschenkjes zijn bedoeld voor kwetsbare kinderen tussen 0 en 12 jaar. Ook tweedehands speelgoed dat in perfecte staat is, is welkom. Gezinnen met kinderen, die genieten van een verhoogde tegemoetkoming, komen in aanmerking en kunnen hiervoor een aanvraag doen via een formulier dat te bekomen is in het Huis van het Kind of via huisvanhetkind@oudenburg.be. Ook de stad doet nog een duit in het zakje en voorziet ongeveer 3.000 euro om extra speelgoed aan te kopen, om elk kind een fonkelende kerst te bieden.