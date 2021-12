Kerstbuurten in Pittem en Egem

Dat kerst ons een warm gevoel geeft, het eindejaar een opstapje is naar een nieuw begin en de laatste dagen van december een gezellige sfeer brengen, hebben ze in Pittem goed begrepen. Het gemeentestuur wil die periode extra benadrukken met kerstbuurten in de gemeente en roept haar inwoners op om ook licht te brengen in het duister.

De dorpskernen van Pittem en Egem zijn alvast goed uitgedost voor de gelegenheid. De gemeente geeft het goede voorbeeld en pakt dit jaar uit met extra kerstverlichting en -versiering in het straatbeeld. Het gemeentehuis baadt in het licht en ook rond de kerk hangen lichtkransen en lichtgevende sterren, een eigen creatie van de groen- en wegendienst.

Extra lichtelementen en opgedirkte kerstbomen

In de winkelkern van de Tieltstraat werden extra lichtelementen geplaatst. Het gemeentebestuur sloeg bovendien de handen in elkaar met Unizo Pittem en gaf handelaars in de bebouwde kom van Pittem en Egem de kans een gratis Nordman kerstboom aan te vragen. Een oproep die niet in dovemans oren viel, maar liefst 42 opgedirkte kerstbomen zijn er te vinden. Ook in Egem plaatsten ze enkele stevige kerstbomen, variërend in grootte van anderhalve tot zes meter.

Als kers op de taart werkte de groen- en wegendienst samen met lokale kunstenaar Djoels een mini winterbosje uit. Zowel in Pittem als in Egem wordt een silhouet van een hert geplaatst, omgeven door een winterlandschap.

“We willen onze inwoners en passanten verleiden met de kerstsfeer in onze gemeente. Iets waar elke inwoner deugd van zal hebben, gezien de huidige omstandigheden,” zegt burgemeester Ivan Delaere. De burgervader roept dan ook de inwoners op om te ‘kerstbuurten’ en zo extra sfeer en licht te brengen in deze sombere tijden. “Door een kerstboom in de tuin te plaatsen, kerstversiering aan het venster of lichtjes aan de gevel. Op die manier zorgen we ervoor dat een warme gloed over onze gemeente waait,” klinkt het.

Creatie delen op sociale media

Onder de hashtag #Pittemverlicht kan iedereen zijn of haar creatie delen op sociale media. Een hashtag met een dubbele betekenis volgens het gemeentebestuur: “Niet alleen dompelen we Pittem en Egem onder in een lichtjesbad, we zullen allemaal eventjes ook verlicht zijn van alles wat de pandemie teweegbrengt. We kunnen er alleen maar extra kracht en inspiratie in vinden om in 2022 er weer ten volle voor te gaan,” besluit de burgemeester.