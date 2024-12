Kerstbeurs in Zomerloos lokt veel volk

GISTEL De meer dan twintig standhouders van ‘Gistelen in een gezellige kerstsfeer’ mogen terugblikken op een succesvolle editie. “Alles is vlekkeloos verlopen”, blikt trekker Thomas Janssens terug. “We mochten om en bij de 1.500 tot 2.000 bezoekers verwelkomen. Ook de kerstbar, uitgebaat door The Attic Brigade ten voordele van vzw Arcade, lokte heel wat volk.” Hoeveel de bar opbracht, wordt later bekend gemaakt. “De grote opkomst toont aan dat dit veel meer is dan een handelaarsgebeuren. Mensen komen hier ook om elkaar te ontmoeten. In zaal Zomerloos hebben we ook de ruimte om tafels en stoelen te plaatsen, waardoor mensen een koffie kunnen drinken en stukje taart kunnen eten. Dat proeven en degusteren voegt bij aan de ervaring van de beurs.” Allicht is er volgend jaar een nieuwe editie en gaan de organisatoren op hetzelfde elan door. De beurs wordt al sinds 2014 ingericht. (TVA/ foto PM)