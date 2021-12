Kerstbabbel met Tim Van Peteghem en Ewoud Timmermans: “Overwinning countert slecht jaar”

Hun overwinning in het VTM-programma ‘Vakantiehuis for life’ was voor Dammenaars Tim Van Peteghem en Ewoud Timmermans een hoogtepunt in een woelig jaar. “Ik werk in de evenementensector, dus 2021 was een bijzonder moeilijk jaar”, zegt Tim. Maar die overwinning in de Ardennen gaf ons weer energie.”

We ontmoeten Tim en Ewoud in hun bijzonder fraai ingerichte rijwoning in de Corneliestraat in Damme, op een steenworp van het historische stadhuis. Een blik op de leefruimte maakt dus al snel duidelijk waarom Tim en Ewoud aan het langste eind trokken in Vakantiehuis for life, waar ze een maand lang werk maakten van een zo comfortabel en vooral gezellig mogelijk ingerichte chalet in Durbuy. De huishond Kamiel ligt te soezen bij de kerstboom terwijl we aan tafel plaatsnemen voor een terugblik op een woelig jaar. “Het jaar 2021 is begonnen zoals 2020 is geëindigd. Gezien ik managing partner ben bij evenementenbureau MeetMarcel in Brugge is dat niet bijzonder goed, althans op professioneel gebied”, vertelt Tim Van Peteghem. “Door de strenge coronamaatregelen lag bijna alles stil. Mede daarom waagden we ook de stap om ons in te schrijven voor Vakantiehuis for life in de Ardennen.” Tim en Ewoud, die wel al eens vaker naar de Ardennen trokken, werden door vrienden attent gemaakt op het programma en zagen er een leuke uitdaging in. Een kans ook om eens te ontsnappen aan de corona-ellende; eens weg uit de dagelijkse sleur.

“Ik heb een vaste baan bij De Voetzaak in Brugge, waar ik protheses en steunzolen ontwikkel”, vertelt Ewoud. “Voor mij was het toch niet zo evident om aan mijn baas te vragen of ik een hele maand, in mei, ertussenuit mocht om deel te nemen aan een televisieprogramma. Maar ik werk er al lang en uiteindelijk was het toch geen probleem.” Voor Tim kwam de deelname dan weer nét op het goede moment. “Het zag er enige tijd naar uit dat de horeca en dan wellicht ook de evenementen weer zouden mogen opstarten in mei. Maar uiteindelijk is dat dan toch juni geworden. Een geluk bij een ongeluk in zeker zin”, lacht Tim. “Anders zou dat toch wel wat moeilijk geweest zijn…”

In Damme heb je tegelijk de sfeer van een dorp waar iedereen elkaar kent en een vakantiegevoel

YouTubefilmpjes

En zo stapten Tim en Ewoud in de auto op weg naar Durbuy, met een rugzak met wat basisuitrusting en een klein rantsoen. “We hadden immers te horen gekregen van de productie dat we tijdens onze eerste tocht zouden moeten kunnen ‘overleven’. Uiteindelijk was het wel een stevige tocht, maar konden we op het einde van de dag toch in een chalet terecht”, legt Ewoud uit. “Ze wilden ons duidelijk eens testen. Onze chalet moesten we kiezen op basis van een vage omschrijving en dat was iets in de zin van ‘klein, maar goed gelegen’. En klein was het zeker, met een totale bewoonbare oppervlakte van slechts 46 m². Maar de ligging, heel rustig op een heuvel, was ook echt wel top.” Tim en Ewoud noemen zichzelf allesbehalve handige Harry’s. “Het enige wat we hier in huis zelf hebben gedaan, was een zelfbouwpakket voor een hokje voor brandhout in elkaar steken”, lacht Ewoud. “Maar we hadden wel een grote wil om te slagen én hebben veel te danken aan de Youtubefilmpjes van doe-het-zelver Roger (lacht).”

Elektroschock

“Ik onthoud vooral ook dat ik niet vlug zelf aan elektriciteit zal werken, nadat ik een stevige schok kreeg, én dat ik het grootste respect heb voor loodgieters. In het begin lekte het echt aan alle kanten, enorm frustrerend”, vult Tim aan. Uiteindelijk kijken Tim en Ewoud met een bijzonder goed gevoel terug op het avontuur. “We hadden ook met de andere duo’s, met presentatrice Julie Van den Steen en de hele productie een erg goede band. ‘s Avonds konden we in een eetcafé op het domein daar samen gezellig iets eten en drinken. Het hele avontuur, en zeker de overwinning, gaf ons een echte energieboost in een voor de rest toch wel vreemd jaar dat uiteenlopende emoties oproept.”

Twintig jaar lang

Tim en Ewoud gingen intussen al enkele keren terug naar ‘hun’ chalet, waar ze jaarlijks zo’n acht weken in totaal gedurende twintig jaar lang gratis naartoe kunnen. “Het is hier toch echt mooi en gezellig geworden”, zeiden we tegen elkaar toen we er onlangs nog eens waren”, weet Tim. “Maar ook hier in Damme voelen we ons bijzonder goed. We vinden hier de sfeer van een dorp, waar iedereen elkaar kent, met toch een vakantiegevoel door de vele horecazaken en vakantiehuisjes. Neen, ze krijgen ons hier niet meer weg.”