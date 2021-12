Kerstbabbel met Robin Van Kerschaver: “Tot onze verbazing werd ons burgervoorstel goedgekeurd”

Voor Robin Van Kerschaver (64) uit Maldegem en de andere leden van de werkgroep Red Reesinghe was de verrassende beslissing van de gemeenteraad over de Reesinghesite een vroeg kerstgeschenk. Voor Robin was dat maar een van de initiatieven die hem dit jaar gelukkig hebben gemaakt.

Nog voor hij in 2019 definitief een punt zette achter zijn beroepsloopbaan, was Robin Van Kerschaver al sociaal geëngageerd. Hij stond mee aan de wieg van FC Publica en was steeds bereid om, als er grote manifestaties werden georganiseerd, de handen uit de mouwen te steken. Hij was ook actief in de sportraad. Hoewel de gezondheid hem soms wat parten speelt, heeft Robin nog altijd een druk gevulde agenda.

Ingrid Caeckaert

“Enkele jaren terug vroeg Walter Caeckaert mij om mee te werken aan het opmaken van de stamboom van de familie Caeckaert. Wij hebben daar samen veel tijd ingestoken maar het resultaat mag er zijn.”

“Door ons werk konden wij dit jaar Georges Caeckaert en zijn echtgenote Marie Josephe Vereecke opnieuw een beetje hoop geven dat de dader van hun vermoorde dochter Ingrid (26) na dertig jaar toch nog kan gevonden worden.”

“Ik heb het koppel in contact kunnen brengen met Sofie Claerhout die door haar doctoraat over de mogelijkheden van Y-chromosoom bij onderzoeken van DNA-materiaal mogelijk voor een doorbraak zou kunnen zorgen in het vastgelopen onderzoek”, vertelt Robin.

Bouwen kan niet meer in de onmiddellijke omgeving van een van Maldegems groene longen

Met andere vrienden plaatst Robin jaarlijks bloemen op 40 graven van soldaten die tijdens de oorlog in onze regio zijn gesneuveld.

Hij heeft ook contacten gelegd met verschillende gemeentebesturen en organisaties om een grote vredesroute in het Meetjesland en omgeving uit te werken. Die route zal in verschillende lussen worden ingedeeld, die kunnen gecombineerd worden.

Werkgroep Red Reesinghe

Toen in het voorjaar nog maar eens een projectontwikkelaar zijn plannen bekendmaakte om op de Reesinghesite een grote verkaveling te ontwikkelen trad Robin toe tot de werkgroep die de verkaveling wou verhinderen.

“Onze werkgroep Red Reesinghe is een apolitieke groep die zich degelijk in het dossier van de verkaveling heeft ingewerkt en ontdekte dat de plannen juridisch in de fout gingen.”

De oproep naar de bevolking om met ons bezwaren aan te tekenen werd massaal (meer dan 1.000 keer) gesteund en meer dan 900 mensen plaatsten later hun handtekening onder ons burgervoorstel om het op de agenda van de gemeenteraad te krijgen en te voorkomen dat er in de onmiddellijke omgeving van een van Maldegems groene longen nog mag gebouwd worden.”

Verrassende stemming

“Donderdag werd het burgervoorstel behandeld in de gemeenteraad. De meerderheid (Open VLD, N-VA en De Merlaan) die tegen ons voorstel waren, beschikten op papier over een ruime meerderheid om het voorstel weg te stemmen.

Omdat schepen Rudi De Smet (N-VA) en Annuska Van Hoorebeke (Open VLD) beiden ontslagnemend zijn en niet meer aan de zitting deelnamen en schepen Peter Van Hecke uit het schepencollege stapt en aankondigde dat hij voor het burgervoorstel zou stemmen, slonk de meerderheid nog tot één stem.”

“Er moest voor dit punt individueel worden gestemd. Doordat ook Katleen De Kesel en Danny Vannevel (beiden N-VA) samen met de oppositiepartijen (CD&V, Groen en Vlaams Belang) en schepen Van Hecke voor het burgervoorstel stemden, werd tot onze grote verbazing ons burgervoorstel goedgekeurd. Wij hebben die stemming met onze werkgroep als een vroeg kerstgeschenk gevierd”, glimlacht Robin.