Kerstbabbel met Pierrette Pelerin: “Ik wil wat kerstsfeer scheppen voor de mensen”

De kerstvitrine van Pierrette Pelerin (85) is de absolute trekpleister van de grensgemeente Komen-Waasten geworden. Daarmee brengt deze kranige dame de gemeente eigenhandig in de kerstsfeer. “Het jaar was niet echt positief, maar daarom moeten we kerst niet hetzelfde lot laten ondergaan”, klinkt het van tussen de ontelbare kerstmannetjes.

Uniek, het woord kan onmogelijk beter gekozen zijn want de kerstvitrine van de vurige dame zet de gemeentelijke decoratie in de schaduw.

Stapels boeken

“Om een decor op te bouwen, hebben we gewerkt met stapels boeken, flessen water en allerlei andere constructies om het geheel vorm te geven. Natuurlijk moet je dan via een ladder erop klauteren en eerlijk, erg stabiel was het allemaal niet. Je moet er natuurlijk iets voor over hebben om een beetje sfeer te scheppen”, lacht Pierrette.

“Enkel de elektriciteit hebben we laten doen door een vakman omdat we de kabels weg wilden werken. Al de rest hebben mijn dochter en ikzelf in twee dagen gebouwd.”

Meer dan streling voor het oog

De kerstvitrine van Pierrette is meer dan een streling voor het oog. Voor de tachtiger is het een statement. “Het zijn toch geen tijden meer, hé, meneer”, pikt ze prompt in.

“Allemaal slecht nieuws, de jeugd die aan banden wordt gelegd, er is geen levensvreugde meer zoals 30 jaar geleden en corona maakt het allemaal nog erger. Als ik de mensen toch even kan onderdompelen in de kerstsfeer, dan zijn de halsbrekende toeren die we hier uithalen maar klein zeer.”

“Kijk, terwijl ik het aan het vertellen ben, stopt een kind van misschien 8 jaar aan het raam en blijft ze kijken. Die glinsters in de ogen, terwijl de wereld niet vlot draait? Dat doet me wel iets, ja.”

Dennenboom van buur

Dat Pierrette jaar na jaar alles uit de kast haalt om haar vitrine tot een parel om te toveren, daar kan de buurman over meespreken. “Hij heeft in zijn tuin echte dennenbomen staan”, lacht ze.

“Tijdens de eerste jaren dat we dit bouwden, vroeg ik aan mijn dochter om aan onze kant van de tuinmuur stukken van zijn takken af te knippen. Echt groen in de vitrine is altijd veel mooier dan die valse dingen.”

Plannen voor valentijn

“Pas later had hij door dat een deel van zijn boom ontbrak maar omdat hij een fan was van mijn etalage, liet hij dat maar al te graag gebeuren.”

“Het tafereel blijft staan tot na de kerstvakantie en dan beginnen de plannen voor een exemplaar voor valentijn”, zegt Pierrette enthousiast. (SR)