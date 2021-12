Kerstbabbel met Lobke Ugille: “Strijden tegen windturbine”

2021 is een bewogen jaar geweest voor Lobke Ugille. Niet alleen bleef ze samen met Leefbaar Pittem haar schouders zetten onder het bezwaar tegen de geplande windmolens, ook carrièregewijs maakte ze een switch met een nieuwe job en haar eigen web- en huisboetiek: Madeleine.

Lobke Ugille (37) woont met haar gezin tussen de patatten- en preivelden. “Iets waar we heel bewust voor gekozen hebben. Dan wil je uiteraard op 200 meter van je voordeur geen windturbine zien, dat past er nu echt niet.” Maar dat is nu net het plan dat Luminus in 2019 lanceerde. “We hebben toen met Leefbaar Pittem en de hulp van de mensen van het Bergcomité maar liefst 1.300 bezwaarschriften ingediend, want windturbines zijn niet zo groen als men wel denkt.”

Ondanks alle inspanningen kreeg Luminus na een tweede poging toch een vergunning voor de plaatsing van drie windmolens. “Voor een type dat intussen niet meer op de markt is”, zucht Lobke. “Intussen is er dus voor de derde keer een aanvraag ingediend en ook goedgekeurd, maar deze keer strijden we met de rechtstreekse betrokkenen en gaan we niet meer de baan op. Die fase is nu wel voorbij.”

Lobke en een aantal andere buurtbewoners riepen samen met de gemeente de hulp in van een advocaat. “Die heeft al enkele gelijkaardige dossiers kunnen tegenhouden, dus daar hopen we ook op. Voor ons is het een hele troost dat ook de gemeente meegaat in onze strijd. Halfweg december hebben we opnieuw een bezwaar ingediend. Nu is het afwachten.”

Webwinkel

Intussen probeert Lobke haar gedachten wat te verzetten door in bijberoep een eigen webshop te starten. “Daar heeft de onrust rond corona toch wel voor gezorgd. Gecombineerd met mijn fascinatie rond winkels – wat daarin werkt en wat niet – ontaardde dat in Madeleine, mijn eigen web- en huisboetiek, genoemd naar mijn overleden grootmoeder.” Lobke verkoopt er herkenbare dameskledingmerken, maar ook een aantal namen die nergens anders in onze streek te vinden zijn. “Onlangs kwam daar ook meisjeskleding bij, van een Nederlands merk dat hier nog niet op de markt is.”

Intussen hoopt ze dat 2022 vooral goed nieuws brengt. “Niet alleen rond de windturbines, maar ook op vlak van evenementen. Met Leefbaar Pittem hadden we bijvoorbeeld eind 2019 een kerstmarkt georganiseerd en dat willen we echt graag opnieuw kunnen doen.” (LDW)