Kerstbabbel met ‘Korba’ Przybyszewski en Céline Loosvelt: “Ons café achterlaten was een sprong in het diepe”

Voormalig cafébaas Kristof Przybyszewski (32), beter bekend als Korba, en zijn vrouw Céline Loosvelt (23) hebben er een bewogen jaar opzitten. Ze doorstonden verschillende coronasluitingen, verlieten hun geliefde café Korba op het Halenplein in Kortrijk, verbouwden hun nieuwe huis, stampten een nieuwe zaak uit de grond, brouwden hun eigen bier en verwerkten een zwaar verlies. En doorheen dat alles bleven ze hun eigen positieve zelve.

Niet alleen Korba en Céline zijn plaatselijke beroemdheden op het Halenplein in Kortrijk. Hun honden Pepsi en Schnapps zijn zo mogelijk nog bekender. “Vooral Pepsi vindt het heerlijk in ons nieuwe huis in Zwevegem”, vertelt Céline. “Ze heeft er een grote tuin om te ravotten en nu we wat normalere uren werken, gaan we geregeld met haar wandelen. Een grote verandering sinds het appartement boven ons café.” Dat café Korba liet het koppel begin oktober na zeven jaar achter zich. Een bevriende overnemer zet de zaak sindsdien verder.

Wat dat een moeilijke beslissing?

Céline: “Dat was wel een sprong in het diepe. Het café draaide goed, was onze veilige haven. Dat achterlaten viel niet mee. Gelukkig is alles goed verlopen. Ik woon heel graag in Zwevegem, je hebt hier iets meer een dorpsgevoel dan in Kortrijk. Dat merk je vooral als je zo naar de slager of de bakker gaat. Ik mis het sociale aspect wel een beetje. Als cateraar bouw je minder een band op met je klanten dan als cafébaas. Niemand geeft elke week een feestje (lacht). We hebben nu wat tijd voor elkaar, dat is fijn. Ik miste dat wel.

Korba: “Euh ja ik ook (lacht). Ik had daar alle vertrouwen in. Om eerlijk te zijn, onze klanten en het sociale mis ik wel, maar het café op zich (nog) niet. Mag ik dat zeggen? We vonden een goede overnemer en helemaal weg ben ik nu ook weer niet. Elke dinsdagavond ga ik er nog kaarten.”

Tijd voor rust was er niet?

Céline: “We doen het nu toch weer wat rustiger aan. Met Barra Events konden we een mooie cateringzaak overnemen. We verzorgen totaalevenementen, van dranklevering, tot bediening, infrastructuur en lekker eten. In oktober en november hadden we heel veel werk. Door de coronamaatregelen is dat nu wat minder. Daarom zijn we begonnen met ons nieuwe huis in Zwevegem te verbouwen. Ik ben ondertussen ook begonnen aan de laatste zes maanden van mijn koksopleiding in Spermalie en mijn opleiding tot slager en traiteur bij Syntra. Voor ik Korba leerde kennen, studeerde ik immobiliën en verzekeringen, maar eens ik begon mee te draaien in het café, heb ik mijn passie gevonden in koken en voeding. Ik ben een echte Bourgondiër. Voor Barra Events maak ik bijvoorbeeld onze eigen paté.”

We verloren dit jaar een kindje. Door erover te praten, konden we het verwerken

Korba: “In tegenstelling tot Céline hou ik wel van een beetje rust. (lacht) Zij is de chef kok bij Barra Events ik houd me meer bezig met de logistieke kant. En met het brouwen van ons eigen biertje: Sint Barbara. Daar was ik in samenwerking De Circus Brouwerij uit Zwevegem al een paar jaar mee bezig. Maar nu staat het recept helemaal op punt en kan je het al verkrijgen bij een paar selecte cafés en supermarkten.”

Terugkijkend op 2021, wat was jullie hoogtepunt?

Korba: “Voor mij was dat de heropening van de cafés na een lange sluiting. Weer mensen zien! Ik zie Céline graag natuurlijk, maar tijdens die lockdown was dat toch wat te veel van het goede (lacht). Gewoon weer mensen die aan mijn toog mochten hangen, daar werd ik blij van. Niet dat we ons hoofd lieten hangen tijdens de lockdown, we zijn positief gebleven. Mochten we geen café houden, dan verbouwden we het appartement boven het café. Daar zijn we altijd flexibel in geweest.”

Céline: “Voor mij moet dat ons afscheidsfeest in Café Korba geweest zijn. Ik vond dat zo tof dat iedereen daar speciaal voor ons was. Dat deed wel iets met mij.”

Waren er ook mindere momenten?

Céline: “Gaan we dat vertellen in de krant?”

Korba: “Ja, we willen daar geen taboe van maken. Door erover te praten hebben we het kunnen verwerken.”

Céline: “Dan moet ik niet lang nadenken over een antwoord op die vraag. We verloren een kindje in 2021. Dat was zonder twijfel het vreselijkste moment. Maar inderdaad, praten helpt.”

Hoe ziet jullie toekomst eruit?

Beide: “Goed!”

Céline: “In de nabije toekomst vertrekken we naar de Ardennen om Kerstmis te vieren met onze familie. Bij ons is er door de verbouwingen geen plaats. Met Barra Events hebben we een afhaalmenu voorzien voor oudejaarsavond. Dat kan je nog bestellen tot nu maandag om 16 uur.”

En als we wat verder kijken?

Céline: “Wel als er een kindje zou komen, is het natuurlijk heel welkom! We wachten ook nog steeds op een goed moment om ons trouwfeest te geven. We zijn in 2020 getrouwd, maar kwamen nog niet aan een feestje toe. Barra Events zal zeker nog een tijdje ons ding zijn. Maar ooit zou ik nog een restaurant willen openen.”

Korba: “Als we oud en grijs zijn en het niet meer zien zitten om zo veel te sleuren (lacht). Maar dat zien we dan wel weer.”