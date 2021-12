Kerstbabbel met Jan Lewyllie: “Ik ben echt verslaafd aan de Legoblokjes”

In de lente van dit jaar zat Wijtschatenaar Jan Lewyllie (42), samen met zijn kompaan Julien Andrien, in het tv-programma Lego Masters. Het duo haalde de finale, maar eindigde op de meest ondankbare tweede plaats. Ondertussen is Jan voor de kinderen van de Ieperse vrije basisscholen, waar hij IT’er is, niet langer Jan de computerman, maar Jan de Legoman. “Onvoorstelbaar hoe tv een stempel op je leven kan zetten.”

De opnames van Lego Masters beschouwt Jan nog steeds als een plezante periode. “Als toneelspeler had ik al wat podiumervaring en verder zat ik ook als figurant in de eerste reeks van Eigen Kweek. Ik herinner me de opnames van Lego Masters wel als lange werkdagen. Maar wel anders dan thuis werken met legoblokjes”, lacht Jan. “Thuis heb je om te beginnen niet zo veel stukjes en is de afleiding ook groot, terwijl je in een studio met je bouwwerk bezig kunt zijn. Al is het nog steeds overweldigend als je de brickroom binnenkomt. Voor iedere Lego-liefhebber is dat het walhalla. Overal waar je kijkt zie je blokjes en stukjes.”

Maar ook in zijn woning stapelen de Legoblokjes zich op. “Recent deed ik nog een bestelling van 8.000 blokjes om zo verder te werken aan het Colosseum.”

In deze kerstperiode zijn de Legoblokjes verder niet weg te denken uit de woning. Aan de kerstboom hangen kerstballen, gemaakt van Legoblokjes. “Dit is voor velen een raadsel. Hoe maak je van vierkante blokjes een mooie bal ? Eenmaal je het systeem onder de knie hebt is dat geen moeilijke opdracht meer”, aldus Jan.

“Recent nog werden drie verchroomde kerstballen, vervaardigd uit Legoblokjes, geveild voor het goede doel. “Zo kon ik 365 euro overmaken voor de werking van De Pelgrim in Wulvergem.” Met één van de pronkstukken uit de tv-reeks trekt Jan vaak naar beurzen, ook workshops in Amsterdam geeft hij met veel overtuiging. Inmiddels kon hij ook zijn zoon Xander mee betrekken in het Legoverhaal. “Bij zijn tweelingzus Aiko lukt dat wat minder”, lacht Jan.

Therapeutisch

Net als zoveel kinderen speelde ook Jan in zijn kindertijd met de blokjes. “Eens je in het middelbaar zit, hou je daarmee op. Maar eenmaal volwassen ben ik opnieuw begonnen. Voor mij werkt Lego therapeutisch. Ik word er rustig van en het werkt positief op mijn gemoedstoestand. Het geeft veel voldoening. Je maakt iets en als het klaar is, ben je content en kun je er met fierheid op terugkijken. Veel andere Legofans zullen dat beamen. Ik ben echt verslaafd aan de blokjes en het bouwen. Dagelijks ben ik ermee bezig.”

Met veel belangstelling zal Jan de nieuwe Lego Masters op tv volgen. Een nieuwe deelname is volgens het reglement niet meer mogelijk. “Wie weet, komt er in de toekomst nog een soort best of en halen ze de deelnemers uit de voorbije reeksen nog eens terug. Nee, ik ben niet ontgoocheld om die tweede plaats. De winnaar is een verdiende winnaar. Hij focuste misschien iets meer op de wereld van de volwassenen, samen met Julien wakkerde ik de fantasie van de kinderen aan door een kasteel te bouwen met een windmolen”, besluit Jan. (MDN)