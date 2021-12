Kerstbabbel met Antoon Huyghe: Gezellige kerst in wzc Rustenhove

Grootse kerstmarkten kunnen deze winter door de coronacrisis niet plaatsvinden, maar het team van woonzorgcentrum Rustenhove in Ledegem probeert met een kleine, een maand durende kerstmarkt in de cafetaria de gezellige eindejaarsfeest binnen te brengen. “En daar zijn ze heel goed in geslaagd”, aldus tevreden bewoner Antoon Huyghe (82).

Woonzorgcentrum Rustenhove pakt normaliter elk jaar uit met een eendaagse kerstmarkt. Door de huidige coronacrisis zijn dergelijke grote evenementen niet aan te raden. “We zochten toch naar een alternatief om de kerstsfeer naar ons woonzorgcentrum te brengen. Buiten zijn er heel wat lichtjes en op elke afdeling in het woonzorgcentrum zorgden we voor gepaste kerstdecoratie zoals bijvoorbeeld een kerstboom. Er werd ook gezocht naar een mogelijkheid om de bezoekers te laten genieten van kerst in Rustenhove”, aldus leefgroepbegeleidster Emmeline Messely.

Partners schuiven mee aan tafel

In de cafetaria van het woonzorgcentrum werd een kerstmarkt gecreëerd. Sinds 7 december staan er verschillende producten en voorwerpen uitgestald. Advocaat, confituur, snoeptaarten, kerststukjes, oorringen. “Voor de realisatie kon Rustenhove rekenen op de inzet van heel wat collega’s en vrijwilligers. We zijn best tevreden met het eindresultaat Emmeline. Zij merkt dat zowel bezoekers als bewoners al heel wat zaken van de kerstmarkt aankochten. “Onder andere de kerststukjes zijn erg populair.” Ondertussen bereidt het Rustenhoveteam zich ook volop voor op de drukke kerstperiode. Op kerstavond mogen alle partners die nog thuis wonen samen met hun echtgenoten die wél in het woonzorgcentrum verblijven, samen aan tafel schuiven. Op Kerstmis verwacht het woonzorgcentrum opnieuw een pak familie dat over de vloer komt om hun dierbare te verblijden met een bezoekje. “De kerstperiode is toch een periode waar we ook als bewoners naar uitkijken. De medewerkers van het woonzorgcentrum hebben er alles aan gedaan om voor gezelligheid te zorgen. Ik denk dat ze daar zeker in geslaagd zijn”, aldus bewoner Antoon Huyghe.

Minder stresserend jaar

Voor het woonzorgcentrum was 2021 het tweede jaar op een rij waarin heel sterk rekening moest gehouden worden met het coronavirus. Tania Claeys, medewerkster in de cafetaria, merkt toch een positieve evolutie. “We zien dat het zowel voor de medewerkers als de bewoners minder stresserend is dan vorig jaar. Dit jaar mocht de familie blijven komen. De cafetaria lokte dit jaar veel meer volk.”