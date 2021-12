Kerstbabbel met Ann Verfaillie en Dirk De Meester: “Door corona nam de productie toe”

Nu het jaareinde in zicht komt, maken Ann Verfaillie en haar man Dirk De Meester van familiebrouwerij De Meester de balans op. Ondanks de lange horecasluiting zag brouwerij De Meester haar productie toenemen in 2021. Om aan de stijgende vraag te kunnen blijven voldoen, verhuist de brouwerij begin 2022 naar een nieuwe locatie op de Nelcasite in Lendelede.

Wat in 2015 van start ging als een garagebrouwerij waar Dirk kleinschalig bier brouwde, is ondertussen uitgegroeid tot een bekende naam bij bierkenners. Ook buiten onze landsgrenzen valt het bier in de smaak.

“Het was vorig jaar een groot vraagteken wat de coronacrisis zou betekenen voor onze brouwerij, die in 2016 verhuisde naar Stasegem”, vertelt Dirk. “Zeker toen de horeca op slot ging voor langere periode waren we er niet gerust in. Maar de bierliefhebber ging op zoek naar andere manieren om thuis verder te kunnen genieten van de betere bieren die de biermarkt hun te bieden had. Ook in 2021 zagen we onze verkoop verder stijgen, zelfs tot buiten onze landsgrenzen. Zowel in Noord-Frankrijk als Nederland nam de interesse in het gamma bieren die we brouwen verder toe. Dat had tot gevolg dat, als we verder willen blijven voldoen aan de vraag van onze klanten, we in 2021 op zoek moesten gaan naar een grotere bedrijfsruimte waar we volgend jaar onze productie willen verdubbelen.”

Het koppel zocht een nieuw pand in Kuurne, de gemeente waar alles begon. “Helaas vonden we dat hier niet en moesten we noodgedwongen op zoek buiten de gemeentegrenzen. Uiteindelijk vonden we een locatie op de Nelcasite in Lendelede. We hopen er in februari het brouwproces te kunnen opstarten.”

Op zoek naar nieuwe smaken

Door de grote passie voor het brouwen van bier en de gedrevenheid om mooie en kwalitatieve bieren te brouwen, is Dirk dan ook alle dagen op zoek naar nieuwe smaken die hij kan integreren in nieuwe bieren. “Dit jaar bracht brouwerij De Meester vijf limited editions uit”, gaat Dirk verder. Kerstavond willen ze gebruiken om met hun tweetjes thuis samen te genieten. Met de start van het nieuwe jaar plant Dirk dan enkele testbrouwsels aangezien de verhuis van de brouwerij een andere watersamenstelling met zich meebrengt. Ook hun Craft Beer Shop die ze dit jaar openden in Kuurne blijft behouden. (BRU)