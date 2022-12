Kerstactie Rotary Knokke-Oostkust valt in de smaak

Rotary Knokke-Oostkust toonde opnieuw zijn hart voor het goede doel.

Naar jaarlijkse traditie maakte Rotary Knokke-Oostkust kerstpakketten, vooral voedingswaren. Die worden dan thuis bezorgd aan de minderbedeelde kinderen uit de kustregio Blankenberge-Zeebrugge-Knokke-Heist. “Deze goederen verkrijgen we deels via sponsoring en deels via eigen aankopen. Onze leden sloegen daarvoor de handen in elkaar in de magazijnen bij ons medelid Dieter Verhelst van Verhelst Agri”, klinkt het bij de Rotary.

Dit jaar is het voorzitterschap van de club een duobaan: Erwin Dupont en Koen Stubbe nemen de leiding in handen.