Kerst Indoor Boarding Tornooi met 133 ploegen

Van zaterdag 23 december tot zaterdag 30 december organiseert de jeugdafdeling van KSV Pittem voor de 19de maal haar Kerst Indoor boardingtornooi. Niet minder dan 133 ploegen van U6 tot U15 zullen weer het beste van zichzelf geven, waarbij spektakel zeker weer verzekerd zal zijn.

Aanvragen

“Dat ons Indoor boardingtornooi voor veel ploegen een vaste afspraak op de agenda is, was ook dit jaar weer te merken aan de inschrijvingen”, vertelt de jeugdcoördinator Jurgen Rigolle. “Zonder veel reclame te maken, stroomden de aanvragen binnen en op om en bij de veertien dagen was alles volzet. Het tornooi is toegankelijk voor ploegen van U6 tot U15 en we zijn toch wel trots te kunnen vertellen dat niet minder dan 133 verschillende ploegen van tien spelers het tegen elkaar zullen opnemen, wat ruw geschat neerkomt op 1.400 spelers. We hebben er bewust voor gekozen om vooral ploegen uit de eigen regio te laten langskomen, al zijn er bijvoorbeeld ook ploegen uit Liedekerke op de afspraak. Aangezien we zelf een bloeiende jeugdwerking hebben, zullen heel wat van onze eigen ploegen spelen, soms zelfs twee per leeftijdscategorie.”

Uniek concept

“Ons boardingtornooi blijft uiteraard een uniek concept, wat de populariteit zeker verklaart”, gaat jeugdvoorzitter Andy Kindt verder. “We hebben spannende wedstrijden, vergezeld van een klank- en lichtshow en dit alles in een gezellige sfeer met een natje en een droogje. Door het hoge aantal inschrijvingen zit ons programma eivol met elke dag, behalve op woensdag, een morgen-, middag- en avondsessie. De kinderen van U6 tot U9 spelen op een verkleind speelveld, dat op woensdagmorgen omgebouwd wordt tot een volledig speelveld voor de oudere leeftijden. We zijn ook trots dat alle wedstrijden tot U10 door onze eigen jeugdspelers als scheidsrechter zullen geleid worden. Op vrijdagnamiddag hebben we in samenwerking met SV Zulte Waregem een poule voor IP / Elite U12, waarbij deze spelers voor het eerst met boarding zullen spelen, wat zeker spektakel zal geven! Met enkel het bestuur zouden we dit uiteraard niet kunnen realiseren, dus onze grote dank gaat uit naar de om en bij zestig vrijwilligers die belangeloos aan het tornooi meewerken.”