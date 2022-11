Kerst in Lauwe heeft niets aan populariteit ingeboet

Op zaterdag 10 december wordt in Lauwe, na een onderbreking van twee coronajaren, de 16de editie van Kerst in Lauwe georganiseerd. Kerst in Lauwe, die tot voor corona de titel als grootste eendaagse kerstmarkt van West-Vlaanderen meekreeg, heeft qua belangstelling van deelnemers zeker niet aan populariteit ingeboet.

“We maken ons sterk dat we opnieuw zullen kunnen uitpakken met een 100-tal standjes. Nu al zijn er daar een 60-tal van ingevuld en dagelijks komen er meerdere aanvragen voor deelname binnen. Er zijn niet alleen de vele verenigingen uit Lauwe en omgeving, maar ook de handelaars en tal van foodtruck en kraampjes..”, zegt schepen van evenementen Kasper Vandecasteele (Vooruit)+. Vanuit het organiserend evenemententeam wees men er ook nog op dat de laatste week dan ook nog heel wat klassieke markkramers zich aansluiten en dat 100 standjes halen zeker tot de mogelijkheden hoort.

Animatie

Naast de deelnemers die zullen zorgen voor een echte kerstsfeer is er ook nog heel wat animatie. De kerstman en zijn elfjes delen vanaf 17.30 uur snoep en cadeautjes uit aan de eerste 200 kinderen die hun pad kruisen. Het Rekkems dorpsmuziek trekt door de starten en verder zorgen de kinderen van De Stap voor een optreden met 35 dansers. Er zijn optredens van dansschool Marie-Flo, de Drumline Baterista’s uit Zwevezele, Marino Punk en een interactieve steltlopersact van de Lichtreus. Van 20 uur tot 20.30 uur kan je uit de bol gaan met DJ Br3in3.

Er is ook een shuttledienst vanuit Menen en Rekkem van 16 tot 22.45 uur waarvan men gratis kan gebruik maken. Fietsers kunnen terecht in een bewaakte fietsenstalling Meer info kan men opvragen via evenementen@menen.be of www.menen.be/kerstlauwe. (WO)